Laura Bozzo presenta mejoría y podría salir de TERAPIA INTENSIVA; esto se sabe sobre su salud

“Déjame comentarte que el último parte médico filtrado dice que hay una probable mejoría”.

Hace algunos días se dio el último reporte médico que alertaba que Laura Bozzo enfrentaba un choque séptico. Además, la peruana presentaba neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar.

Por la gravedad en su salud, Bozzo habría sido intubada.

El programa ‘Venga la Alegría’ destacó que la situación era muy delicada pues, luego de la operación que le practicaron en Acapulco para cerrar la úlcera que padecía, se le generó una peritonitis y, más tarde, un choque séptico.

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Otro de los problemas que presentaba Laura era una neumonía, además de un colapso pulmonar del lado izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, así como quistes en los riñones y el hígado. Finalmente, indicaban un crecimiento en el corazón.

En la información médica se hablaba de ventilación mecánica con un tubo endotraqueal, lo que confirmaría que estaba intubada.

Ahora, es el periodista Ernesto Buitrón quien reveló que Bozzo estaría ante un mejor panorama. Y es este jueves 22 de octubre que caben probabilidades de que la conductora ya abandone terapia intensiva.

“La salud de Laura Bozzo es un tema muy delicado desde hace más de una semana que está hospitalizada aquí en la CDMX en un hospital público. Déjame comentarte que el último parte médico filtrado dice que hay una probable mejoría… el asistente de la señora Laura Bozzo se comunicó con un compañero periodista y le dijo que probablemente el día de mañana sea trasladada a piso, es decir que va a salir de terapia intensiva y de urgencias”, dijo Buitrón.

En una entrevista con ‘Magaly TV’, el periodista adelantó que los médicos encargados de la atención de Laura habrían controlado el choque séptico, que resultaba una de las situaciones más alarmantes que la conductora presentaba.

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“Esto significa que Laura Bozzo está reaccionando bien y justo se habla que los médicos lograron controlar esta septicemia que es una infección muy fuerte en el cuerpo”, concluyó.