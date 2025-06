Las Perdidas se quedaron frías cuando Karla Díaz puso en su lugar a Paolita Suárez: "¡Pen...!”

Durante más de tres horas, Karla Díaz tuvo una plática con Las Perdidas, el clan integrado por Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez, quien hace más de un año fue víctima de violencia física por parte de un exnovio.

Al recordar aquel episodio que la envió al hospital malherida, luego de que su empareja la golpeó y presuntamente le robó miles de pesos, Paola Suárez confesó que siguió viendo al sujeto tiempo después supuestamente para sanar.

“Soy buena gente”, se quiso justificar Paolita Suárez, pero fue entonces que Karla Díaz la puso en su lugar: “Ay, no, yo también soy buena gente, pero no pendeja, hermana”.

Esa frase provocó la risa de todas, y Karina Torres anotó: “Vinimos hasta CDMX para que Karlita se lo dijera, para que Karlita la pendejeara”.

"¡Una como amiga tiene que decir la verdad!”, remató Karla Díaz.

Y es que la conductora de Pinky Promise no pudo ocultar su molestia al escuchar el relato de Paola Suárez, quien pone en duda que su expareja fuera quien le robó el dinero de su casa.

“No me puedo imaginar que alguien te haya violentado de esta forma y que todavía sigas pensando que no te robó, que es buena persona y hasta le quisiste otra oportunidad después de la golpiza”, dijo Karla Díaz.

Fue entonces que Karla Díaz ‘le leyó la cartilla’ a Paola Suárez, para recordarle sobre el amor propio y que, más allá de si le robó o no su expareja, lo importante es que no debería permitir que ningún hombre la violente.

“La realidad es que no es el robo del dinero, esta persona sí te robó el dinero pero no tuviste las pruebas y las cámaras. Me causa conflicto porque no es el dinero, realmente en el momento en el que viste en el video cómo te estaba tratando como persona, tuviste que haber sido sensata y hacer una introspección en lo valiosa que eres como mujer”.

“Nadie te puede tratar así. El dinero no importa, después lo recuperas en un show, pero en ese momento, la forma en la que te trató fue horrible Pao y yo lloré muchísimo (al enterarse). Me dio muchísimo coraje, impotencia, le escribí a Wendy y lo que te quiero decir, que no suene como a regaño, me da coraje, así como tú hay muchas mujeres que han sufrido ciertas violencias. Nunca debes permitir eso, primero está tu amor propio antes de cualquier cosa”.