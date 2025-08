Chofer de Paco Stanley reprocha a Jorge Gil y revela: “Me pidieron culpar a Mario Bezares”

El caso Paco Stanley sigue dejando más preguntas que respuestas.

A 26 años del asesinato del popular conductor, uno de los implicados indirectos en el crimen, el exchofer Jorge García Escandón, reapareció públicamente para revelar un dato hasta ahora desconocido: fue presionado por autoridades para culpar a Mario Bezares, colega y amigo cercano de Stanley, a cambio de su libertad.

“No acepté y por eso estuve preso” Jorge García.

No aceptó. Pasó dos años en la cárcel.

La reciente y sorpresiva aparicion de Jorge Gil, quien fuera colaborador de Paco Stanley y viajaba en la camioneta durante el ataque, generó molestia entre quienes en ese entonces fueron incriminados, tal es el caso de Jorge Garcia, chofer que ese 7 de junio de 1999, estaba al volante de la camioneta en la que iba a viajar Paco y su equipo.

A través del programa Ventaneando, Garcia criticó duramente a Jorge Gil por haberlo incriminado en su libro Mi verdad. En ese texto, Jorge Gil expresó sospechas sobre por qué García no arrancó el vehículo durante el atentado... 26 años después el discurso de Jorge Gil es diferente.

Jorge Garcia fue chofer y asistente de Paco por 8 años y milagrosamente salió ileso ese día. Hoy reprocha a Gil haber pasado dos años en la cárcel a causa de sus declaraciones, pues fue precisamente él quien lo puso en la mira de las autoridades y lo llevó a prisión. “A mí sí me dolió porque uno esta tratando de olvidar esa parte y te lo vuelven a recordar. Le vuelves a vivir”.

“Me sorprendió que ahora diga que cree en mi inocencia, cuando fue él quien me acusó. Si lo hubiera dicho desde el principio, yo no habría pisado la cárcel”, reprochó García.

“Culpa a Mario o te vas adentro”

Uno de los testimonios más crudos de Jorge García fue la denuncia de una presunta coerción judicial. Según relató, elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia lo encerraron en una oficina y le exigieron que culpara a Mario Bezares del asesinato.

Al negarse, fue enviado directamente al reclusorio. “Me dijeron: ‘Necesitamos que culpes a Mario’. Les respondí: ‘No puedo culpar a nadie’. Me levantaron de la silla, me quitaron mis cosas y me llevaron al reclusorio”, recordó.

Una situación similar, asegura, fue vivida por José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario Bezares. Durante el proceso legal, el abogado de Jorge García solicitó un careo con Jorge Gil para aclarar las acusaciones. Pero según relata, nunca se llevó a cabo. “No sé por qué no se hizo, sólo hubo uno con Mario”, comentó el exchofer.

García asegura que no desea enfrentarse cara a cara con Gil. “Ya pasó. Pero no sé si él haya dormido tranquilo todos estos años”, dijo, dejando entrever que la conciencia pesa más que los años.

¿Y la justicia?

En torno al asesinato de Paco Stanley hubo varias detenciones, documentales, libros, una serie de televisión… pero sin claridad del caso. El testimonio del exchofer reaviva las dudas sobre un caso lleno de presuntas irregularidades, omisiones y silencios.