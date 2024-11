La profunda reflexión de Carolina Sandoval en medio del escándalo de su divorcio: ‘Tengo lo que necesito’

En medio de los escándalos por la separación, la conductora de televisión Carolina Sandoval viajó a Madrid por agenda de trabajo y, desde allí, activó su cuenta de Instagram. A través de sus historias, hizo una seguidilla de reflexiones y agradecimientos en medio de un momento clave de su vida familiar y personal.

La reconocida presentadora del programa ‘Siéntese quien pueda’ de Univisión arrancó su primer día de grabaciones en Madrid con un ambiente navideño y frases que cobran alto poder en medio de un divorcio: ‘Solo doy gracias a Dios’ y ‘Es que es aquí y punto’, afirmó Carolina Sandoval en medio de la polémica separación.

Carolina Sandoval y Nick Hernández Instagram Nick Hernández.

Carolina Sandoval reveló cuál es su lugar en el mundo y lo único que necesita para estar plena

El divorcio, para quienes lo hayan vivido, debe ser una de las experiencias más complejas que una persona pueda enfrentar, porque es el derrumbe de un proyecto de vida, por lo cual hay que estar en los zapatos de quien vive ese momento.

‘Si alguien me preguntara, ¿qué agradezco? -Qué ya mañana es Acción de Gracias- Le agradezco a Dios la fortaleza espiritual y emocional. La salud. Ver esto (panorámica de la ciudad). Cuando yo vengo a Madrid, muchos amigos me preguntan si yo solo me quedo en Madrid. ¡Podría, podría quedarme nada más en este balcón!’, comentó Carolina mientras mostraba y apreciaba desde lo alto la ciudad.

Reflexiones de Carolina Sandoval Instagram de Carolina Sandoval

‘Yo con esta vista tengo lo único que necesito… Y caminar, y caminar, y caminar. Hoy, después de todo esto que está ocurriendo, es la primera vez que voy a hablar de todo lo que está ocurriendo. Aunque no lo crean, me he escrito con Lucho, todos me han mandado apoyo, pero no hemos hablado… primera vez que va a tener lugar la conversación por la pantalla de Univisión (Siéntese Quien Pueda)’, confesó la presentadora, a punto de entrar en llanto.

Carolina Sandoval usa la ocupación como terapia para no decaer

Desde Madrid, y con la complicidad de la noche, la presentadora aseguró que ha estado muy ocupada, con una agenda muy apretada, dejando ver que, gracias a que tiene su mente focalizada en otros temas fuera de su divorcio, esto le ha permitido mantenerse firme.

Video de Carolina Sandoval desde Madrid

‘Creo que la mejor terapia que uno puede tener para no pensar y distraerse es estar ocupada’, aseguró. La presentadora aprovechó su estadía en Madrid para visitar a la gente que ama y continuar con su rutina de caminar sus 11K pasos por día.

El paso de Carolina Sandoval por España es solo por trabajo y, de paso, para despejar la mente. La famosa presentadora aseguró que la próxima semana ya volverá a estar en Miami.