Josh Gutiérrez confesó lo que realmente pasó con Gala Montes detrás de escena: ‘Había mucha química’

Josh Gutiérrez avivó la prensa rosa al confesar en varios programas de televisión cómo era su relación con Gala Montes cuando ambos grabaron juntos la novela, ‘Vivir de Amor’. El galán mexicano con 37 años es uno de los hombres más cotizados que hoy por hoy están vigentes en la pantalla chica.

Tras su paso por varios programas de Telemundo, entre ellos ‘Hoy Día’ y ‘La Mesa Caliente’, entre las preguntas que más se hicieron notar y que con mayor insistencia se hicieron, fue, ¿cuál es la relación que tuvo y tiene con Gala Montes?

Actor mexicano, Josh Gutiérrez. Instagram Josh Gutiérrez.

Josh Gutiérrez rompe el silencio y habla de Gala Montes

‘Había muchísima química, hubo mucha tensión siempre’, comenzó explicando Josh Gutierrez en ‘La Mesa Caliente’. ‘Con Gala, creo que empatamos muy bien en hacer los personajes… y creo que gracias a esa química el público se prendió’, agregó en su respuesta sin dejar aún en claro si los rumores que en ese momento sobre un romance entre los dos eran ciertos o falsos.

En ‘Hoy Día’ fueron al hueso con la pregunta capciosa ‘¿Serán que son amigos?’. Entre un breve titubeo para responder, el actor afirmó: ‘Bueno, Gala y yo tuvimos una química tremenda desde el primer casting que tuvimos que hacer juntos en una novela justo antes de que entrara el reality’.

Infección de Gala Montes Instagram Gala Montes

Para cortar de una vez por todas con los rumores, Josh Gutiérrez fue claro: ‘La verdad es que los dos teníamos pareja, o sea, más allá de esa tensión no se pudo dar nada más porque yo tenía pareja en ese tiempo, ella estaba con su galán”.

Josh Gutiérrez y Gala Montes están libres y solteros

Ahora que ambos actores están solteros, Josh dejó entrever que está lejos la posibilidad de iniciar una relación con la ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’: ‘No tenemos pareja, pero ella (Gala Montes) anda con mil cosas. Creo que desde que salió del reality no ha tenido tiempo para sus amigos fuera del círculo directo’.

Gala y Josh Gutiérrez en un video bailando Instagram

Dado que Josh Gutiérrez hizo mucho énfasis en una ‘química a nivel de trabajo’, en el programa ‘Hoy Día’ confesó que muchas veces esa química de trabajo se puede pasar muchas veces al plano personal. ‘Con Gala pasó que nuestros personajes eran un poquito enfermitos, o sea, eran los antagonistas, era una relación muy tóxica, pero eso no pasó a la realidad. En la realidad hubo mucha química, empatía y la quiero mucho. Fue todo muy lindo’, dijo el actor sobre su relación con Gala Montes.