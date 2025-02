La hija de Daddy Yankee rompió el silencio tras el divorcio de sus padres: ¿de qué lado está?

El divorcio de Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González , se tornó tensa. Ahora, Jesaaelys, hija de la pareja, ha salido a hablar sobre su perspectiva, dejando clara su postura y revelando detalles que han hecho reaccionar al cantante de reguetón.

“Mami quería que todo fuese aquí, nadie se tiene que enterar, se puede hacer esto discretamente. Tú a lo tuyo y yo a lo mío; tú por tu lado y yo por el mío, óyeme, y se acabó. No hay que hacer un big lío de esto”, dijo la joven en un video publicado en su canal de YouTube.

La youtuber señaló a Yankee por “querer hacer todo lo contrario”, y por eso su familia está expuesta, por lo que reciben insultos y hasta amenazas de muerte. Asimismo, insistió en que “no hubo comunicación” entre ellos.

En ese sentido, Jesaaelys dice que “ha sido difícil” aguantar todo tipo de comentarios que ha recibido por parte del intérprete de “Gasolina” y les dedicó un fuerte mensaje.

“Yo leo las cosas y me río. La gente tiene la audacia de pensar que ellos tienen algo que decir. Tú puedes tener una opinión si eres parte de la familia, si tú conoces, no conocer de redes. Los insultos me los paso por donde me da el sol porque tú no me conoces, tú no me das nada”, arremetió.

Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, dijo que ella lo único que quiere es que “esto termine de la mejor manera posible”. (YouTube)

Y luego agregó con fuerza: “Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, un fan puerto en verdad. Eres un tóxico. ¡Ew!”.

Las cosas no acabaron allí. Resulta que el video llegó hasta el equipo del “Big Boss” y se dio el tiempo de responderle. ¿Qué fue lo que le dijo? Sigue leyendo.

¿Qué respondió Daddy Yankee a su hija Jesaaelys sobre su divorcio?

Daddy Yankee dejó claro a People que él no está molesto con su hija, a pesar de las fuertes declaraciones que hizo sobre el proceso de divorcio.

Una fuente cercana confirmó que el cantante espera que la joven “se encuentre bien” y que “está orando por su hija”.

¿Quién es Jesaaelys, hija de Daddy Yankee?

Jesaaelys Ayala González es la hija de Daddy Yankee de 28 años que se dedica a la creación de contenido en YouTube y es empresaria. Tanto en TikTok como en Instagram, cuenta con millones de seguidores que siguen día a día su estilo de vida.

En su video de YouTube, Jesaaelys dijo que ella lo único que quiere es que “esto termine de la mejor manera posible”.

