Nicki Nicole rompe el silencio sobre su ruptura con Peso Pluma: ‘Ya lo sabía’

Luego de varias indirectas al estilo Shakira, la cantante y rapera argentina se sinceró y lo dijo todo

Nicki Nicole habló sobre su ruptura con Peso Pluma después de la supuesta infidelidad del cantante mexicano. En una entrevista con la revista ‘Billboard’ en su versión española, la cantante y compositora argentina se sinceró al respecto.

La intérprete de ‘Entre Nosotros’ había publicado un breve mensaje en Instagram después de que se filtrara un polémico video donde se veía a Peso Pluma junto a una misteriosa mujer en una fiesta después del Super Bowl 2024.

Determinada, escribió: “El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, ahí no me quedo; de ahí me voy”.

Nicki Nicole confirmaría la ruptura con Peso Pluma por medio de este breve comunicado. (Instagram/nicki.nicole)

Ahora sabemos que este mensaje fue interpretado como un triunfo por muchas de sus fans, ya que recibió numerosas felicitaciones al respecto.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su ruptura con Peso Pluma?

Nicki Nicole admitió que su relación no era lo que ella buscaba y que estaba fuera de control.

Nicki Nicole ha mandado varias indirectas a Peso Pluma durante sus conciertos. (Instagram @nicki.nicole)

Explicó que sintió que todo lo que hacía con Peso Pluma era “tan público” que no pudo anunciar su ruptura de otra manera: “La gente ya lo sabía y era incontrolable”, expresó en la charla con ‘Billboard’.

Después agregó que lo que más la ha ayudado desde entonces son sus fans y todos los mensajes de apoyo que ha recibido. Esto, según dijo, le ha permitido sanar y reflexionar al respecto.

“Hay mucha inspiración”

Nicole no descarta seguir el ejemplo de Shakira con el lanzamiento de canciones dedicadas a su exnovio, Peso Pluma.

Contó que en este momento de su vida “hay muchas cosas que le están pasando personalmente” y espera poder “plasmarlas en la música”. “Hay mucha inspiración”, concluyó.

¿Por qué Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron?

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante mexicano. La pareja había salido durante casi 4 meses, aunque desde mediados de 2023 había rumores de que estaban juntos. Ambos colaboraron en la canción ‘Por Las Noches’, que fue un rotundo éxito como dueto.

