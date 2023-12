Kate del Castillo reveló cómo conoció al ‘Chapo’ Guzmán; así la contactó el narcotraficante

Kate del Castillo y el “Chapo” Guzmán dieron mucho de qué hablar hace algunos años, cuando se reveló que la actriz y el capo tuvieron una serie de encuentros. ¿Cómo fue que el narcotraficante logró contactar a la actriz por primera vez?

Uno de los grandes misterios que rodean a la relación que Kate del Castillo tuvo con el “Chapo” Guzmán es cómo el narcotraficante logró ponerse en contacto con la actriz sin que, en un inicio, se sospechara de ello a pesar de que el “Chapo” era uno de los criminales más buscados en ese tiempo.

Fue en una entrevista reciente con Yordi Rosado que, finalmente, Kate del Castillo rompió el silencio y reveló algunos detalles inéditos de su relación con Joaquín Guzmán Loera .

¿CÓMO CONTACTÓ EL “CHAPO” A KATE DEL CASTILLO SIN DESPERTAR SOSPECHAS?

Kate del Castillo, reconocida por su papel protagónico en la serie La reina del sur, le narró a Yordi Rosado cómo fue que el “Chapo” logró ubicarla para comunicarse con ella por primera vez, y para ello decidió echar mano de su equipo de abogados.

“Yo jamás pensé que me iban a contactar, nunca se me pasó por la cabeza... ni en lo más mínimo. Para empezar, nunca me imaginé que tenía Twitter”, reconoció la actriz, al aceptar que su primera reacción fue sorprenderse.

Por otra parte, Kate del Castillo detalló que el “Chapo”, para llegar a ella, primero llamó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en donde logró obtener el número de teléfono de su mamá. Fue así que llamó a la casa y solicitó hablar con la famosa.

Kate del Castillo detalló que, en un primer momento, le habían dicho a su mamá que querían contactarla para hacer una película, aunque insistieron en verla personalmente en vez de enviarle un guión o mandarle un correo electrónico:

“Le pedí que les diera mi correo electrónico... luego pedí que me mandaran el guion... seguían con que me querían ver en persona para platicar sobre esta producción”, declaró.

Luego de varias llamadas, los sujetos dejaron las indirectas a un lado, diciéndole que eran los abogados del “Chapo”, y que el narcotraficante quería hablar con ella. ¿Por qué acepto? Como varias veces lo ha dicho, Kate del Castillo lo hizo por la curiosidad que le despertó conocer a uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados por las autoridades.