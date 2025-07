María Penella, nieta de Chespirito, aclara tajante: “Florinda Meza no es mi abuela”

Aunque durante años el entorno de Chespirito ha estado envuelto en secretismo familiar, recientemente María Penella, nieta del ícono de la comedia mexicana, decidió hablar sin tapujos sobre la relación que guarda con Florinda Meza, viuda del comediante y figura central en su legado mediático.

En una entrevista concedida a La Saga, programa conducido por Adela Micha, la actriz y nieta de Roberto Gómez Bolaños reveló que no existe una relación cercana entre ella y Meza. Incluso, fue tajante al declarar:

“Florinda Meza no es mi abuela” María Penella

Contundente: “Mi abuela es la mamá de mi mamá”

“Mi abuela es la mamá de mi mamá, no Florinda”, afirmó María, quien además explicó que la distancia no es resultado de un conflicto reciente, sino de una dinámica familiar que siempre ha sido así: “No me llama, no me escribe... no hay una relación”.

Estas declaraciones han reavivado el debate sobre las tensiones dentro de la familia Gómez, especialmente después de la muerte de Chespirito en 2014. Durante años se ha especulado sobre presuntos conflictos entre Florinda Meza y los hijos que Roberto tuvo con su primera esposa, Graciela Fernández.

Dice que no “guarda rencor” hacia Florinda

María Penella también compartió que no guarda rencor hacia Florinda, pero dejó claro que tampoco busca un acercamiento. “Le tengo respeto por haber sido parte de la vida de mi abuelo, pero mi relación con ella no existe”, explicó.

Actualmente, Penella ha seguido una carrera sólida en la actuación, participando en diversas producciones teatrales y televisivas, siempre bajo su propio mérito y sin aprovechar la sombra de su famoso abuelo, ni del personaje de El Chavo del 8.

Con estas contundentes declaraciones, María Penella pone sobre la mesa una realidad familiar poco conocida en torno al legado de Chespirito. Mientras continúa consolidando su carrera artística, la joven actriz deja claro que su historia no depende del apellido, sino de su propia voz.