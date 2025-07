Dalilah Polanco sufre golpe personal y entrará de luto a La Casa de los Famosos, ¿qué le pasó?

Dalilah Polanco aceptó entrar a La casa de los famosos México tras un cambio personal vinculado a su familia, pero la vida la sorprendió con una triste noticia que la puso de luto.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió que una de sus mascotas murió. Era una de sus preocupaciones, pues nunca se había separado tanto tiempo de ellos, pero ocurrió lo inevitable.

Tras 16 años, murió su gato Cuzco, justo antes de que Dalilah entrara a La Casa de los Famosos México.

“16 años de amor, ronroneos, maullidos, masajes y abrazos en el cuello a la hora de dormir. 16 años con la compañía perfecta. 16 años contigo… los mejores 16", escribió la actriz al despedirlo y compartir fotos con su amado gato.

Dalilah también tiene un par de perros, que quedarán al cuidado de una amiga mientras Polanco está dentro de La Casa de los Famosos México.

¿Por qué Dalilah entró a La Casa de los Famosos México?

Dalilah Polanco había descartado La casa de los famosos de sus planes, pero la vida la llevó por este camino en 2025:

“Estaba muy segura del ‘no’ hasta que estuve muy segura del ‘sí’. No fue que me costara trabajo; tenía clara mi respuesta, pero eso cambió. Un evento familiar modificó mi decisión: mi abuela ya no está, y por eso dije que sí”.

¿Cuál será la dificultad dentro de La Casa?

Dalilah Polanco confiesa ser fanática del orden y la limpieza, aunque espera adaptarse a los hábitos de sus compañeros: “Espero no tener que limpiar todo el tiempo. Quisiera descansar de las labores del hogar, pero siento que tendré que poner un poco de orden. No sé qué pasará; soy muy obsesiva con el orden, pero voy a fingir indiferencia para no terminar llorando en una esquina”, concluye.