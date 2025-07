Angelique Boyer valora ser ‘Doménica Montero’ y atesora los recuerdos de su primer día en Televisa

En su regreso como Doménica Montero, la actriz recuerda con cariño sus inicios en Televisa, el apoyo de su familia y cómo surgió su amor por el género novelero

La actriz Angélique Boyer disfruta al protagonizar una nueva producción, esta vez de la mano de Carlos Bardasano, en la que dará vida a Doménica Montero, un papel que la tiene sumamente motivada:

“Me siento muy bendecida, con la emoción a flor de piel. Han sido días muy conmovedores: reencontrarme con grandes compañeros y conocer a nuevos, desearles que cumplan sus sueños... Es emocionante trabajar en una producción donde me siento en familia. Estoy motivada por regresar después de casi dos años sin hacer telenovela; tenía muchas ganas de volver”.

Angélique confiesa que 2025 no lo tenía planeado para trabajar, pero la magnitud del proyecto la hizo cambiar de opinión: “La verdad, este año no pensaba hacer telenovela; no había planes. Tuve la oportunidad de hacer una película, lo cual me hizo muy feliz, y creí que eso sería todo. Pero de pronto llegó Carlos Bardasano y me propuso hacer una novela con él. No había manera de negarme: es una producción que quiero muchísimo. No todos los días llega una Doménica Montero a la vida de una actriz, así que no podía rechazarla. Estoy feliz de volver con este proyecto a las estrellas”.

“APRENDÍ A HABLAR ESPAÑOL VIENDO TELENOVELAS”

Su formación como actriz le ha permitido desarrollarse en diversos papeles hasta llegar a los protagónicos, los cuales, asegura, conllevan mayor responsabilidad: “Como protagonista, uno no puede enfermarse, flaquear ni rendirse. Sabes que eres el primero en llegar y el último en irte, y debes dar ejemplo en puntualidad, disciplina y respeto. El set es un templo donde debe haber silencio, armonía, energía positiva, comprensión y comunicación. Si no respetas eso, las cosas no avanzan. Yo aprendí esto de mis directores y de los primeros actores: ir de abajo hacia arriba, observando lo que quería y lo que no”.

Angelique Boyer inició grabaciones de “Doménica Montero”. Octavio Lazcano

Aunque existan opiniones diversas sobre el género, Boyer lo defiende y se declara orgullosa de ser parte de él: “Llegué a México con una mamá mexicana que amaba este país más que muchos y me enseñó a amar su cultura, sus telenovelas y este género. En mi casa éramos muy ‘noveleros'; aprendí a hablar español viéndolas.

“Mi abuela era una gran fan, y siempre soñaron esto para mí. Por eso amo las telenovelas: me siento afortunada y orgullosa de ser actriz de este medio. Algunos menosprecian el género o creen que otros son mejores, pero no cualquiera puede hacer telenovela.

“Se requiere energía, entrega, disciplina y minutos efectivos todos los días. Es una gran presión, y me enorgullece poder hacerlo. La disciplina en la televisión es maravillosa; soy exigente en ese sentido”, dijo sobre trabajar en las telenovelas.

“ME SENTÍA DIMINUTA EN UN MUNDO TAN GRANDE, COMO SI ENTRARA A DISNEY”

Anahí, Estefania Villarreal, y Angelique Boyer en Rebelde. (Televisa)

Para Angélique, rodearse de jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la actuación despierta emociones profundas, pues se ve reflejada en esa niña que alguna vez fue, con un sueño que logró cumplir: “Me conmueve mucho porque yo fui una niña del CEA. Tenía ocho años cuando llegué y caminaba por los pasillos soñando con ser actriz. Escuchar a quienes hoy tienen esa edad y están cumpliendo sus sueños me emociona. Ojalá mi mamá pudiera verlo, porque fue gracias a ella que lo logré. Es algo muy lindo; estoy agradecida”.

La actriz recuerda su primer día en Televisa, la que ahora es su casa: “Es un día que nunca olvidaré. Incluso tuve la oportunidad de contárselo al señor Azcárraga. Recuerdo entrar por la Puerta 1, de la mano de mi papá. Era muy pequeña, y las paredes de los foros me parecían enormes. Me sentía diminuta en un mundo tan grande, como si entrara a Disney. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, y desde entonces, mis papás me apoyaron para estar aquí”.

“HAY QUE DECRETAR EN GRANDE; HAY QUE SER POSITIVOS Y LAS COSAS LLEGAN”

Angelique Boyer en Doménica Montero Octavio Lazcano

Boyer asegura que siempre se visualizó donde está hoy y trabajó para lograrlo: “Siempre invito a la gente a creer en sus metas, a soñar en grande y sin límites. La energía es muy poderosa: hay que decretar con positivismo, y las cosas llegan”.

Angélique no sólo se motiva al ver a los jóvenes abrirse paso; compartir con actores experimentados la inspira, como aquella vez con el primer actor Eric del Castillo: “La primera vez que vine a Televisa fue para un casting. Me llevaron a un foro donde acababan de grabar la última escena de Esmeralda, y allí estaba el señor Eric del Castillo, a quien admiraba en la televisión. Es un recuerdo que atesoro, porque después trabajé con él en Abismo de pasión y Tres veces Ana. Ahora, tener cerca a Arcelia Ramírez, Alberto Estrella (con quien trabajé hace años) y Nuria Bages es un verdadero honor”, concluye.