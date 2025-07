Frida Sofía reaparece con emotivo mensaje en una fecha muy especial, ¿para Alejandra Guzmán?

Frida Sofía es parte de la Dinastía Pinal por su lado materno, pero del lado paterno también disfruta de la unión familiar de los Moctezuma.

Y es que su padre, Pablo Moctezuma, junto a Beatriz Pasquel, tuvieron a Natasha Moctezuma, quien murió en septiembre de 2023 tras enfrentar problemas de salud.

La joven tenía 24 años, y perdió la vida luego de complicaciones en un pulmón, luego de enfrentar problemas de epilepsia.

Así que en este 2025, cuando hubiera sido el cumpleaños 26 de Natasha, Frida Sofía reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje emotivo para recordar a su hermana.

Y es que, tal como lo hacía cuando Natasha vivía, Frida Sofía le dedicó un mensaje de Feliz cumpleaños.

En 2023, cuando Natasha cumplió 24, Frida Sofía le dedicó otro mensaje emotivo por su celebración: “Verte crecer y ve en la mujer que te has convertido me quita el aliento. Hermosa, me has enseñado tanto de la vida… Eres mi persona favorita de todo el universo”.

“Eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan, pero tan grande y lleno de amor puro. Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado. Por escucharme y por jamás juzgarme… eres mi fuerza y es un honor y regalo de Dios tenerte como mi hermana. Te amo champiñona”, le escribió la influencer meses antes de la muerte de Natasha.

Frida Sofía siempre estaba al pendiente de Natasha

Natasha vivía en Nueva York con su abuela materna, pues allá recibía atención médica.

En redes sociales, Frida ya no comparte muchas fotografías de su vida cotidiana, pero en su historial destacan las palabras que le dedicaba a su hermana.

Así recordamos mensajes como este: “Me inspiras a vivir. Me inspiras a ver lo bonito de la vida. Me inspiras a luchar por mis sueños. Me inspiras a ser noble. Me inspiras a ser paciente. Me inspiras y me retiras de la maldad y de toda oscuridad con tu luz que irradia un amor tan puro y sincero que no existen palabras para describirlo”.

Asimismo, en 2019, le dedicó palabras de aliento, con la esperanza de que mejorara su salud: "¡Eres una guerrera! Hoy termina una etapa y empieza otra mejor. Les pido una oración para que mi hermana Natasha salga bien y para que su recuperación sea rápida y para que ella se sienta bien”.