Gussy Lau apuntó contra Pepe Aguilar y expuso las fuertes consecuencias que sufrió por sus fotos con Ángela Aguilar

En 2022, Ángela Aguilar protagonizó su primera polémica fuerte, como consecuencia de las fotos íntimas con Gussy Lau que se filtraron. A casi cinco años, este tema sigue causando para el cantautor, quien reveló en exclusiva para TVyNovelas cómo afectó su relación profesional con Pepe Aguilar y todo lo que pasó a partir de este escándalo.

Gussy Lau confirmó que sí tuvo un romance con Ángela Aguilar: ¿cuánto duraron?

En el marco de los SESAC Awards 2025, nuestra reportera Claudia Kosters tuvo la oportunidad de conversar con Gussy Lau, quien como pocas veces habló de su pasado con Ángela Aguilar. De acuerdo con los dichos del artista, una vez que su amorío quedó expuesto, él y la hija de Pepe Aguilar continuaron saliendo durante tres meses más, hasta que decidieron tomar caminos separados.

“Pasó la polémica, duramos tres meses más y tan tan. Nosotros quedamos en buenos términos, pero simplemente ya no hubo comunicación. Y ahora menos”, explicó Lau, refiriéndose a que las posibilidades de que vuelvan a comunicarse son prácticamente nulas, en especial porque al igual que la intérprete de “Qué agonía”, él también ya es un hombre felizmente casado.

¿Pepe Aguilar está ‘congelando’ la carrera de Gussy Lau? Esto dijo

Sobre los negocios y proyectos que llegó a hacer en el pasado con Pepe Aguilar, todo parece indicar que ahora mismo se encuentran en un punto incierto. Por esta razón, Gussy Lau habría tomado la decisión de buscar soluciones a través de lo legal, con el fin de que puedan liberarlo de los contratos que todavía lo atan a los Aguilar y así él pueda lanzarse de manera independiente o con otras disqueras.

“Todo este tema es mediante abogados para la liberación de mi contrato. No me lanzaron mi disco y no lo van a lanzar, así que es lo que quisiera”, explicó el cantautor mexicano.

Gussy Lau reveló que está en proceso legal para deslindarse de los contratos con Pepe Aguilar Instagram @gussylau, Getty Archivo

Gussy Lau aseguró que Christian Nodal es su artista preferido, ¡y quiere colaboración con Belinda!

Otro tema que Gussy Lau abordó especialmente para las cámaras de TVyNovelas, fue sobre la relación profesional que tuvo con Christian Nodal, ya que antes de todos los escándalos, ellos habían trabajado juntos. Al respecto, el ex de Ángela Aguilar confesó que el sonorense es uno de sus artistas preferidos y el que mayores satisfacciones le dio, incluso ahora estando consciente de que nunca volverán a coincidir en un estudio de grabación.

Gussy Lau admitió que aunque es fanático de Christian Nodal, ahora que está casado con Ángela Aguilar es imposible que vuelvan a colaborar Instagram @gussylau, @nodal

“Christian es el artista con el que más he grabado canciones, ganamos el Grammy, Billboards, es mi artista favorito. Una colaboración entre nosotros no se va a dar, estoy seguro. Pero sé que no me desea el mal, ni yo a él”, concluyó Gussy Lau, que además se sinceró y le reveló a Claudia Kosters que sí quisiera grabar algo con Belinda, y si las cosas se acomodan, hasta con Cazzu.