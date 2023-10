¿Juan de Dios Pantoja tiene un hijo con otra mujer? Esto es lo que se sabe

Una prima de Kimberly Loaiza, amenaza a Juan de Dios Pantoja con sacar a la luz las pruebas de que tiene otro hijo

¿Juan de Dios Pantoja tiene un hijo con otra mujer?, es la pregunta que miles de internautas comenzaron a hacerse tras una publicación de Cecia Loaiza, prima de Kimberly Loaiza.

“Elimíname las cuentas que quieras pero eso no va hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban”, fue la amenaza que lanzó Cecia contra JD Pantoja.

De inmediato, el rumor se extendió como pólvora en X (antes Twitter), donde el cantante respondió: “No la embaracé, no se crean todo lo que están inventando!! Todos esos que dicen tener “fuentes” que le están revelando la “verdad” están mintiendo, es cuestión de tiempo para que vean que solo están inventando cosas para tener atención un rato”.

Elimíname las cuentas que quieras pero eso no va hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro que si no me regresas mi Instagram en menos una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban. — Cecia Loaiza🤠 (@cecialoaiza_) October 24, 2023

Kimberly Loaiza prepara canción sobre la traición de Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza anunció una nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja, aunque la cantante había asegurado que no sacaría ningún sencillo referente a las infidelidades del papá de sus dos hijos.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura. No linduras, no pienso sacar ninguna canción”, había dicho Kim en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Sin embargo, “les había dicho que no haría esto, pero siento que necesito desahogarme, esto será personal”, compartió en sus historias de Instagram y agregó que el video oficial “entre mañana y pasado lo terminan, en cuanto esté se lo subiré”.