Issabela Camil nos revela en exclusiva si LCDLFM ha puesto en riesgo su matrimonio con Sergio Mayer

Issabela Camil nunca estuvo de acuerdo con que Sergio Mayer entrara a LCDLFM.

Por primera vez, Issabela Camil confiesa que no estuvo de acuerdo con que Sergio Mayer entrara a la LCDLFM y revela si este proyecto ha puesto en riesgo su matrimonio de 14 años.

Dicen por ahí que polos opuestos se atraen y éste es el caso de Sergio Mayer e Issabela Camil, quienes, a pesar de ser completamente diferentes, en un momento de la vida coincidieron, se casaron y tuvieron dos hijas. Hoy por hoy son uno de los matrimonios más sólidos de la farándula mexicana; sin embargo, la estancia de Mayer en La casa de los famosos México ha sido tan polémica que, incluso, su esposa se ha visto afectada emocionalmente.

En exclusiva la socialité revela si este proyecto ha puesto en riesgo su relación, nos contó qué le molesta del reality, y fue determinante al revelar que ella nunca estuvo de acuerdo con que su esposo entrara.

“Por algo le dicen el Tigre”

¿Qué ha significado para ti no tener a Sergio en casa? ¿Lo extrañas?

Sí, mucho. Ha sido difícil, al principio estuvo rico el espacio y de alguna forma estar sola, decir: “él está en su proyecto y yo lo apoyo”, pero conforme van pasando los días, el tiempo, ya lo extraño mucho y mis hijas también, de repente me dicen que ya quieren que regrese su papá, que ya lo extrañan y sí, ya nos está pesando.

¿Estuviste de acuerdo con que entrara a La casa de los famosos? ¿Te gustaba la idea?

No y me sigue sin gustar.

¿Por qué?

¿Sabes? Yo en eso soy muy distinta a Sergio, a él le gusta mostrar su vida, su mente, su corazón, le gustan estos retos mentales y de estrategia, y a mí no, no puedo, es algo que va en contra de mi genética, el hablar de mis relaciones y de todo, porque ahí (en LCDLFM) tienes que hablar y eso es algo que no me provoca interés en lo absoluto; no tengo esa personalidad. Yo lo admiro, lo respeto, me encanta lo que está haciendo, creo que ha jugado limpio, frontal, pienso que es un gran estratega y ha sabido cuidar a su equipo con garras y dientes, por algo le dicen “el tigre”, pero yo no, a mí no me gusta.

Siendo que Sergio y tú son completamente distintos, ¿en qué punto coinciden? ¿De qué forma han logrado complementarse?

Los dos tenemos un gran amor por la honestidad, somos personas verdaderas, que creemos en el mismo proyecto que es la familia, tenemos mucha empatía y los mismos valores, nos admiramos mutuamente, y no tomamos, no fumamos, adoramos los animales, tenemos esas similitudes, y las diferencias no nos alejan, al contrario, nos hacen crecer. Mira, cuando Sergio le dijo a una de las participantes: “No sé qué haces en la casa…” hay mucha gente que pensaba lo mismo, pero hay gente que lo tomó como si fuera una agresión de género y no. ¿Por qué él no puede decir lo que siente y piensa? ¿Por qué está mal que diga lo que siente que es verdad?

“Si les molesta (algo de Sergio) es porque hay algo en él que los hace sentir menor”

¿Así es también fuera de LCDLFM?

Por supuesto. A mí, como su esposa, Sergio me ha dicho cosas fuertísimas y lo único que ha causado con eso es que yo he crecido, yo crezco porque me salgo de esa zona de confort, digo: “Deja de estar comodita aquí y salte”, y he crecido.

En algún momento comentaste que tú y Sergio estuvieron a punto de divorciarse, ¿consideras que el hecho de que él esté en LCDLFM ponga en riesgo su matrimonio nuevamente?

No, eso sí no, creo que no hubo nada como el círculo político, ¡nada!, ahí si te digo: “ay cabr…". Ahí sí dije: “uff”, eso es muy complejo, ahí sí es otro tema, pero esto no, esto es farándula, perdón, esto es nada para mí, nada qué ver, pero no deja de repente de ser incómodo.

Demandará a participante de LCDLFM

Hace unos días, Issabela Camil informó a los medios de comunicación que planea iniciar acciones legales contra una exparticipante de La casa de los famosos México, aunque no mencionó la identidad de la misma.

¿Qué es lo que no te ha gustado en sí?

No me han gustado los ataques, si hace una cosa, le tiran; si hace otra, también; si pierden, es culpa de él… ¡por Dios!, es tan obvio que su inteligencia, valentía y el amor que le está demostrando la gente, no lo soportan, no lo pueden digerir. Qué increíble que gente que se supone que van como panelistas se comporten así, porque como panelista puedes decir: “me gusta” o “no me gusta”, pero con Sergio ya se siente personal; creo que si les molesta (algo de Sergio) es porque hay algo en en él que los hace sentir menos (…).

Sin duda este proyecto también ha sido muy duro para ti…

Sí, sobre todo por los ataques que le han hecho a Sergio, y él ha dicho: “pruébamelo, ve a la Fiscalía y haz lo que tengas que hacer y compruébamelo”, pero nadie le puede comprobar nada, son cosas fabricadas, entonces es cuando yo digo: “ya no puedo más con esto”.

Por otro lado, ¿qué piensas sobre lo que dijo Sergio de que le gustaría experimentar un trío? ¿Te incomodó?

No, no me incomodó, creo que no puedes enojarte por lo que otra persona piense o quiera, eso es ridículo. ¿Por qué yo me voy a enojar si tú piensas eso? Ese es tu tema, y si él tiene ese pensamiento qué padre, pero no se le va a cumplir.

¿Definitivamente no lo harías?

No, no es algo que me interese, no es algo que me provoque curiosidad.