Imelda Garza brilló por su ausencia en presentación de obra de teatro donde participa, ¿Qué pasó?

Desde días previos se esperaba ver a Imelda Garza Tuñón retomando sus labores artísticas como actriz en Teatro en Breve, pero fue la gran ausente de la presentación de la obra donde participa, “Motel”.

Paco Lalas, quien dirige el concepto de Teatro en Breve, dijo a la prensa que Imelda “no da función hoy (6 de febrero 2025), pero sí iba a estar en la presentación. No me crean, no estoy tan enterad, pero algo pasó, algo dijeron en algún medio que le afectaría, no sé, y es por eso el cambio”.

También comentó cómo se portó Imelda durante los ensayos: “El día que llegó Imelda a tomarse las fotos, a los dos días se hizo el escándalo. Todo muy bien, no sabíamos qué venía, fue un trato cordial, amable, llegó puntual al llamado de las fotos”.

“El martes estuvo aquí ensayando, unas 5 o 6 horas, la relación está muy bien, es una obra divertida. Yo la vi bien, tranquila, nos pidió que no se tocaran los temas y solo hablamos de la obra, de teatro”, relató sobre la mujer que actualmente es acusada por Maribel Guardia por consumo de sustancias, lo que derivó en que ella cuide a su nieto y comenzara una guerra de declaraciones.

El elenco de la obra “Motel” se presentó ante la prensa, pero Imelda brilló por su ausencia. La acompaña Luis Ángel Gacía, Beth del Ángel, Daniel Santinos, Lesly Romero, Sandra Pedroza, Ceci Esquivel, Baruc Alvarado y Ryo Ángeles.