Imelda Garza aseguró que no recibirá más dinero de Maribel Guardia y habló sobre la herencia de Julián Figueroa

Desde principios de este 2025, Imelda Garza y Maribel Guardia han protagonizado un escándalo que ha acaparado titulares y causado toda clase de opiniones. A través de este pleito, muchas situaciones de su vida privada han salido a la luz, y lo que parecía ser una excelente relación entre suegra y nuera, terminó en un distanciamiento y pleito legal.

Desde enero, Imelda Garza ha tenido que someterse a varias pruebas toxicológicas y psicológicas, luego de que la actriz costarricense la acusó de no poder hacerse cargo de su hijo, José Julián, de 7 años de edad, a causa de su presunta adicción a las drogas y al alcohol, misma que la viuda de Julián Figueroa ha desmentido en varias ocasiones.

A lo largo de este proceso, ha trascendido que la cantante originaria de Veracruz presuntamente quedó fuera del testamento de su esposo, quien murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio, y que Maribel Guardia le daba 20 mil pesos mensuales para sus gastos y los del niño, mismos que la actriz de 28 años ya no piensa recibir.

Imelda Garza asegura que quedó “desprotegida” tras la muerte de Julián Figueroa

En entrevista para ‘TvyNovelas El Podcast’, Imelda Garza reveló que Marco Chacón, abogado y esposo de Maribel Guardia, fue quien le dijo que a ella, como viuda de Julián Figueroa, no le correspondía nada de la herencia del cantante y todo iría a manos de su hijo.

También reveló que durante el tiempo que estuvo casada, Julián no le permitió trabajar, por lo que le parece extraño que la dejara desprotegida tras su muerte.

Cuando le preguntaron directamente si quería parte de la herencia de Julián Figueroa, Imelda Garza respondió: “No. La verdad es que a mí ni siquiera me habían dicho que me correspondía algo por ser viuda. A mí me dijeron así como que ‘te quedas en la calle’”

“A mí me dijeron ‘pues él (Julián) ya no está, todo le toca a tu hijo, nada más’. Prácticamente, me dijeron que yo me quedaba en la calle, yo me quedo sin nada, se muere mi esposo y quedo desprotegida y Maribel, gracias a Dios, es tan buena que me da 20 mil pesos a mes, que no me alcanzan ni para la renta de un departamento, ni para pagar la escuela de José Julián”.

Imelda Garza asegura que no sabe nada de la herencia de Joan Sebastian

Imelda Garza señaló que ella nunca estuvo involucrada en el tema de la herencia de Joan Sebastian, aun cuando Julián Figueroa seguía vivo.

“Realmente nunca me metí en esos temas, incluso cuando me dijeron ‘a ti no te toca nada, mi reina, antes di que te vamos a dar de comer’, no me metí en eso, dije ‘bueno, pues yo puedo trabajar, soy joven’”.

“Julián casi no me dejaba trabajar, batallé mucho en la parte de mi carrera. No me dejaban trabajar, pero tampoco me van a dar nada para protegerme, aunque no tenga trabajo, pues ni modo, te quedas sin trabajo y sin nada”, relató.

La cantante señaló que no tiene interés por pelear por la propiedad millonaria que era de Julián Figueroa y aseguró: “Lo que no entiende la gente es que yo nada más me quería salir de ahí (de la casa de Maribel Guardia), era lo único que quería”.

Imelda Garza lamenta lo lejos que ha llegado el pleito con Maribel Guardia

También lamentó la manera en la que pasaron las cosas entre ella y Maribel Guardia, pues asegura que todo llegó muy lejos porque la actriz quería vengarse después de que la llamó “bruja” a través de un mensaje de texto.

“Si no querían que esto pasara, ¿para qué manejaron la situación de esta manera? Esa venganza de hacer una conferencia, yo creo que era súper innecesaria, se pudo haber quedado de otra manera y manejarlo por otra parte, pero bueno, era muy necesario vengarse porque le dije ‘bruja’ (a Maribel Guardia)”

Imelda Garza señaló que en lo único que está enfocada es en trabajar y en estar con José Julián, y aseguró que no hay razón para pelearse con su hijo por una herencia.

“Es una tontería pensar que una persona se pelearía con su hijo por un testamento y, segundo, es una tontería pensar que Julián, que no le gustaba que trabajara, me iba a dejar completamente en la calle como me lo dijeron, desprotegida y sin trabajo. Y aparte quemada en todos lados”.

También dijo estar segura de que la propuesta de Maribel Guardia de que se internara en un centro de rehabilitación fue una trampa, ya que así hubieran podido demostrar que no es apta para cuidar a su hijo ni para administrar los bienes del menor, ya que la costarricense sigue peleando por la custodia de su nieto.