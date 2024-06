¿Hubo boda con Christian Nodal o no? Esta fue la explosiva declaración del maquillista de Ángela Aguilar

Stefano Comelli publicó en sus historias unas fotos de Ángela Aguilar que le salieron caras, pues ahora el experto italiano se ha visto bombardeado con toda clase de mensajes sobre la supuesta boda de la cantante con Christian Nodal

Y es que para los internautas los pequeños detalles no pasaron desapercibidos en ningún momento: por ejemplo, resalta el hecho especial de que Stefano Comelli es un maquillista experto en bodas, además de que en unas imágenes se ve a Ángela Aguilar ataviada con un bello vestido blanco y con un ramo de flores de fondo .

El hecho de que Christian Nodal fuera captado a las afueras de una tienda de vestidos de novia en Italia no hizo sino reavivar el furor todavía más, y aunque algunos periodistas aseguran que sí hubo boda, muchos internautas consideraron que faltaba la opinión de alguien que realmente estuvo ahí: es decir, Stefano Comelli, quien harto de los bombardeos de mensajes respondió de una forma contundente.

¿CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR SE CASARON EN ITALIA O NO? ESTO DIJO EL MAQUILLISTA DE LA CANTANTE

Desde seguidores hasta representantes de medios de comunicación que han hecho hasta lo imposible para entrevistar a Stefano y saber más detalles de la supuesta boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Italia: la avalancha de mensajes llegó a un nivel tan insoportable, que el maquillista debió pronunciarse.

Stefano Comelli publicó unas historias que lo metieron en serios aprietos. INSTAGRAM/stefano.comelli

¡Y vaya que lo hizo! Con unas breves pero lapidarias palabras, el maquillista con sede en Roma fue muy claro: él no abonará a la controversia sobre los cantantes porque la privacidad de sus clientes es muy importante, no se prestará a chismes y lo único que publicará en sus redes (y de lo que hablará en público) es de su reconocido trabajo con novias; de hecho, les aclaró a las personas interesadas en su labor que deberán contactarlo a través de su correo electrónico oficial.

El contundente pronunciamiento de Stefano Comelli. INSTAGRAM/stefano.comelli

“Hola a todos, que tal estáis? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes. Para todas las solicitudes de bodas y otros servicios 2025/2026, la comunicación seguirá siendo por email”, expresó en la imagen que pronto se viralizó.

Como era de esperarse el comunicado, lejos de calmar a los entusiastas de este tema, fue una prueba irrefutable de que el maquillista sí trabajó con Ángela Aguilar para su boda, ¡habrá que ver qué dice la pareja en torno a estos fuertes rumores!