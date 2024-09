¡Hay fila! Una ‘exnovia’ de Agustín Fernández reveló la fuerte atracción que siente por Gala Montes

Uno de los personajes más mediáticos en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, sin lugar a dudas es Gala Montes, quien desde las primeras semanas logró acaparar los reflectores gracias a su imponente personalidad. También, en varias ocasiones ha cautivado a sus propios compañeros, pues posee una belleza que para muchos resulta “hipnótica” y traspasó ya la pantalla.

Para muestra, la picante indirecta que lanzó Dania Méndez, que a pesar de que en el pasado fue vinculada a Agustín Fernández, recientemente destapó que sus sentimientos cambiaron. Esto ya que el interés que alguna vez sintió por el modelo, se vio opacado por Gala y el magnetismo que ejerce con ella.

Dania Méndez ‘se apunta’ en la lista de enamoradas de Gala Montes con un picante comentario

A través de un clip publicado en su cuenta de TikTok, plataforma en la que acumula 4.8 millones de seguidores, Dania Méndez, recordada por su participación en “Acapulco Shore” junto a Karime Pindter, reaccionó finalmente a las especulaciones de que le desagradaba Gala Montes por la cercanía que ha mantenido con Agustín Fernández.

“Como cuando la gente cree que me pongo celosa de A, pero en realidad me dan celos por G”, escribió la también conductora, que a pesar de no poner nombres, usó el trend viral en el que participó Gala antes de entrar al reality, lo que delató sus verdaderas intenciones. Además, precisamente la melodía que sonó en este video que causó furor, es de Peso Pluma, con el que también tuvo un breve romance en el pasado.

El llamativo triángulo amoroso que involucra a Dania Méndez, Agustín Fernández y Gala Montes

Si bien Gala y Agustín no tienen una relación formal, pues ambos han dejado ver que pese a que se atraen no están enfocados en dar el siguiente paso, las declaraciones de Dania Méndez resultaron mucho más sorpresivas ya que dieron pie a una especie de triángulo amoroso que nadie vio venir. Esto debido a que hasta hace poco, se creía que mantenía un vínculo cercano con Fernández, junto al que además hizo equipo en una edición de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Agustín y Dania tuvieron una gran conexión cuando participaron en “Las estrellas bailan en Hoy” Instagram

Fue así como surgieron varias bromas de lo irónico que resulta que el modelo argentino haya perdido completamente el interés de Dania por culpa de Gala, en especial porque no hizo nada para llamar la atención.