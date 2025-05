¿Hay favoritismo? La inesperada conexión de Zahie Téllez con una concursante de MasterChef Celebrity México 2025

La temporada 2025 de MasterChef Celebrity México Generaciones no ha estado exenta de polémicas, tanto al interior de la cocina como entre el público. Una de las controversias más sonadas son las críticas en contra de Zahie Téllez, tanto por su actitud hacia los participantes, como por la preferencia que supuestamente tiene por uno de ellos debido a la cercanía que mantienen fuera de cámaras.

Revelan quién es la favorita de Zahie Téllez para ganar MasterChef Celebrity México 2025

Tras manifestar su desagrado por los supuestos malos tratos que reciben en las grabaciones de MasterChef Celebrity México 2025, Plutarco Haza hizo otra explosiva declaración de Zahie Téllez. Esto debido a que expuso que presuntamente la chef sentiría cierta preferencia por Herly, una de las influencers que forma parte del equipo “Generación Z” junto a Leslie Gallardo.

Según los dichos del artista, la jueza es amiga de la participante, por lo que muestra mayor afinidad con ella, lo mismo que habría pasado en la temporada 2024 cuando le dio clases particulares a Jawy y Ferka, que a su vez lograron llegar a la final. No así, reconoció que su compañera cocina bien y sí ha demostrado que tiene disposición a seguir aprendiendo, por lo que no le parece algo caótico.

En redes sociales, existen un par de imágenes que comprobarían la cercanía de Zahie Téllez y Herly RG. Para muestra, un video en el que están cocinando en casa de la chef y una foto que subió aparentemente en la boda de la creadora de contenido, la cual fue celebrada en 2023 y convocó a distintas personalidades del medio.

Hasta el momento, ninguna de las dos involucradas ha dado declaraciones al respecto para abordar estos señalamientos, pero en redes ya hay quienes están a la espera de una explicación.

¿Qué dijo Plutarco Haza de Zahie Téllez? Las crudas acusaciones en su contra

Toda esta polémica en torno al papel de “villana” que Zahie Téllez asumió en MasterChf Celebrity 2025, apenas un par de meses después de que sufrió un intento de secuestro, se incrementó con la fuerte declaración de Plutarco Haza, quien aseguró que la chef, además de rebajar a los concursantes, también insultó a Andrea Noli. Asimismo, negó que ellos sean amigos cercanos como pretendía aparentar y admitió que aunque sí la conoce de tiempo atrás, estas actitudes provocaron que no quiera volver a coincidir en el futuro.

Plutarco Haza desenmascaró a la chef Zahie Téllez y reveló los ataques contra sus compañeros de MasterChef Celebrity México 2025 Instagram

“No me gusta cómo lo hace, no la entiendo, no entiendo qué quiere lograr con esto. Ella al principio me dijo que la producción la orillaba a ser la juez de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ella era igual en el programa, que cuando te la encontrabas en el pasillo. Conmigo fue grosera a la hora de la comida, me gritaba que no podía hablar con los participantes. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver**", sentenció el actor.