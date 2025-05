Plutarco Haza desmintió a Zahie Téllez y expuso sus malos tratos en MasterChef Celebrity México 2025

El último capítulo de MasterChef Celebrity México 2025 estuvo repleto de emociones intensas que culminaron en la triste eliminación de Gaby Rivero. Sin embargo, la verdadera polémica surgió poco después, cuando Plutarco Haza habló de la chef Zahie Téllez, a quien describió como una persona que siempre busca humillar a los demás, incluyéndolo a él.

Plutarco Haza apuntó contra Zahie Téllez y condenó su actitud en MasterChef Celebrity México 2025

A través de una transmisión en vivo hecha directamente en su cuenta oficial de TikTok, Plutarco Haza se pronunció sobre sus problemas con Zahie Téllez, con la que ha tenido diversos desencuentros en MasterChef Celebrity México 2025. De acuerdo con los dichos del actor, la chef no solo mintió al decir que eran amigos, sino que incluso fuera de cámaras habría tenido un comportamiento agresivo con otros concursantes.

“Creo que hay una confusión que ella (Zahie Téllez) provocó a drede. No es mi amiga, es amiga de mi hermana, y yo la conocí desde niña porque es amiga de mi hermana. Conozco a su mamá, a su papá, pero no somos amigos, no nos hablamos, no viene a mi casa a cenar ni mucho menos. Tampoco la conocía en el plano profesional, ni ella a mí y en esta ocasión no me ha caído nada bien”, explicó el artista, reiterando que si bien sí se conocen desde hace tiempo, no son cercanos como ella quiso aparentar.

Por otra parte, Plutarco Haza expresó lo mucho que le desagradan las actitudes de Zahie Téllez, señalándola de ser una persona que disfruta rebajar a los demás sin ninguna razón.

“No me gusta cómo lo hace, no la entiendo, no entiendo qué quiere lograr con esto. Ella al principio me dijo que la producción la orillaba a ser la juez de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ella era igual en el programa, que cuando te la encontrabas en el pasillo. Conmigo fue grosera a la hora de la comida, me gritaba que no podía hablar con los participantes. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver**".

¿Zahie Téllez insultó a Andrea Noli? La fuerte revelación de Plutarco Haza

Retomando lo mucho que reprueba estas acciones, Plutarco Haza mencionó que Andrea Noli fue otra de las agredidas por Zahie Téllez. Según los dichos del villano de “Cautiva por amor”, la chef se dirigió a la actriz para insultarla, sin importarle que otras celebridades la escucharan.

“Una vez insultó a Andrea. Le dijo que era una pende*a. Así que yo creo que es una mujer muy desubicada. No somos amigos. A mí no me gusta la gente tan grosera y tan violenta que hace las cosas de esa manera con tal de tener fama”, condenó, coincidiendo con el hecho de que recién tuvieron un desacuerdo en pleno programa.

¿Qué dijo la chef Zahie Téllez sobre Plutarco Haza?

Previo a las explosivas declaraciones del actor de “Mirada de mujer”, Zahie Téllez había asegurado que tenía una relación de amistad con Plutarco Haza. En un video publicado en sus redes sociales, la chef -que en meses pasados fue víctima de un secuestro- compartió que se conocían desde que eran niños, descartando así las acusaciones de que lo trataba mal en MasterChef Celebrity México 2025.

Zahie Téllez aseguró que era amiga de Plutarco Haza Instagram

Cabe recordar que no es la primera polémica que protagoniza la polémica jueza, puesto que desde hace varias semanas el público le ha lanzado severas críticas por su comportamiento en el reality. Uno de los momentos que mayor indignación despertó, fue cuando eliminaron a Memo Ríos de la competencia, ocasión en la que Zahie insinuó que era “una persona sin dignidad”, todo por recibir ayuda de sus compañeros.