Giran orden de aprehensión contra empresario que habría mandado as3s1n4r al estilista de Ángela Aguilar

Luego del asesinato del estilista de Ángela Aguilar, Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como ‘Micky Hair’, hace poco más de un años, las autoridades de la ciudad de México dieron a conocer que se emitió una orden de aprehensión contra el responsable.

Se trata del empresario Eduardo Ederly González Martínez, señalado como presunto autor intelectual del crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México sostiene que existe datos de prueba que lo vinculan a la planeación del homicidio.

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En el pasado, el propio ‘Micky Hair’ había señalado al empresario, de 37 años, de haberlo amenazado tras sostener disputas económicas relacionadas con préstamos millonarios y con la construcción de salones de belleza.

Trascendió que ambos tuvieron una amistad que culminó en 2024 por diferencias financieras.

En tanto, se sabe que hay tres detenidos. El primero, de nombre José Eduardo ’N’, fue capturado en diciembre de 2025 en Azcapotzalco. Fue acusado de participar en la logística del crimen al bloquear el paso del vehículo para facilitar la fuga de los atacantes.

En abril de 2026, fueron aprehendidos Ángel Jorel ‘N’ y Kevin Anthony ‘N’, identificados por la fiscalía como presuntos autores materiales del asesinato y procesados por homicidio calificado.

¿Cómo le quitaron la vida a ‘Micky Hair’?

Fue el 29 de septiembre de 2025, cuando el estilista fue acribillado a las afueras de su salón de belleza en Polanco. Según reportes, el agresor se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones en el rostro y el cuello. Luego, escapó a bordo de una motocicleta que conducía su cómplice.

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Las autoridades descartaron desde el inicio que se tratara de un robo y señalaron que fue un ataque directo.

‘Micky Hair’ era un conocido estilista de figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón.