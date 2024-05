Fue a un concierto y un inesperado incidente la dejó paralítica: conoce la historia de Bird Piché

Bird Piché, una joven de 24 años, fue aplastada por el cantante de su banda favorita en un concierto de Nueva York y quedó paralizada luego de que el artista aterrizara directamente sobre su cabeza.

El caso, dado a conocer por el medio NBC News, ocurrió el pasado 30 de abril en el Mohawk Place ubicado en Buffalo, sitio donde se presentó la banda australiana de punk rock Trophy Eyes, una de las agrupaciones favoritas de Bird Piché y quien acudió al concierto para no perderse de la experiencia de verlo tocar en vivo.

Lamentablemente, lo que inició como una fantástica aventura terminó como una auténtica pesadilla para la joven, quien terminó en el hospital, paralizada y con la incertidumbre de si podrá recuperar la movilidad totalmente luego de que el cantante cayera directamente sobre su cabeza al calor del show.

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE QUE DEJÓ PARALÍTICA A BIRD PICHÉ?

Podrías pensar que el hecho de que los cantantes se avienten del escenario no conlleva riesgos graves debido a la gran multitud de personas que los reciben; sin embargo, los videos del accidente divulgados por varios medios de comunicación estadounidenses muestran que esta actividad es más riesgosa de lo que se creía.

En las grabaciones se ve el cabello rosa de Bird Piché, quien estaba rodeada de cientos de jóvenes, moverse al ritmo de la música de Trophy Eyes; fue entonces que el cantante John Floreani saltó al escenario y fue atrapado por la jubilosa multitud.

No obstante, algo terrible pasó: John Floreani aterrizó directamente sobre la cabeza de la joven, quien se desmayó luego de sufrir una seria lesión en la médula espinal. En un inicio, los asistentes no le dieron mucha importancia pero después, al ver que no reaccionaba, se dieron cuenta de que era algo más serio y llamaron a una ambulancia. El espectáculo, como era de esperarse, se detuvo de inmediato.

¿CÓMO ESTÁ BIRD PICHÉ? HAY ESPERANZA, PERO...

Bird, quien fue acompañada por el cantante John Floreani en todo momento, fue ingresada al hospital Erie County Medical Center, donde fue sometida a una “cirugía de trauma” que la mantuvo entre la vida y la muerte.

Actualmente la joven de 24 años, quien ofreció una entrevista dos semanas después del accidente, tiene un panorama plagado de incertidumbre, y es que si bien ya logró mover sus brazos y sus piernas de forma parcial, todavía le queda un largo camino por recorrer ya que todavía no ha recuperado la sensibilidad en los dedos de las manos y los pies.

NY concertgoer Bird Piché partially paralyzed after Trophy Eyes singer’s stage dive into crowd https://t.co/cqdIzRyJki pic.twitter.com/l4pcqt2cde — New York Post (@nypost) May 11, 2024

La estancia en el hospital de Bird Piché es, por supuesto, indefinida y es obvio que esto ha significado un enorme gasto para su familia, por lo que además del apoyo recibido por la banda Trophy Eyes, los amigos de la joven habilitaron un perfil de GoFundMe para recabar fondos.

Bird Piché necesitará una larga rehabilitación aunque reciba el alta médica, y aunque no se puede saber con certeza qué es lo que pasará en su futuro debido a que las afectaciones en la columna son impredecibles, tanto ella como su familia se mantienen optimistas ante los avances experimentados.