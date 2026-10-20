Estefanía Villarreal explica por qué compartió mensajes ALARMANTES y destapa que es “víctima de un delito”

“Todo eso ha tenido consecuencias emocionales profundas. He pasado por momentos de ansiedad, depresión y confusión, así como por mucho dolor, enojo y gran desgaste”.
Estefanía Villarreal decidió explicar finalmente los motivos por los que hace poco más de un mes emitió un mensaje que alarmó a todos y que hacía alusión a una “batalla contra la depresión”.
Ahora, además reveló que lleva un proceso legal.
“Hoy quiero contar un poco más, sin exponer detalles que prefiero mantener en privado. Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan”, escribió.
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Al tiempo, agregó “pero sí puedo decir que, cuando se acercaba una nueva etapa procesal, me quebré. La publicación de septiembre fue la expresión de todo lo que venía acumulando y del impacto que tuvo para mí enfrentar ese momento”, manifestó.
“A veces pensamos que, después de dar el paso para buscar justicia y empezar a encontrarla, todo empieza a acomodarse. No siempre es así. Los hechos no se borran, y tanto el proceso legal como el personal continúan”, indicó.
En su comunicado, Estefanía reconoció que esta situación ha impactado su vida en todos los niveles pues “hay momentos de incertidumbre y situaciones que me obligan a volver a cosas que quisiera dejar atrás, mientras la vida sigue y yo intento cumplir con mi trabajo y mis responsabilidades”.
“Todo eso ha tenido consecuencias emocionales profundas. He pasado por momentos de ansiedad, depresión y confusión, así como por mucho dolor, enojo y gran desgaste. He de reconocer que no puedo resolverlo todo al mismo tiempo. Necesito ayuda, escucharme y respetar mis límites”, añadió.
Luego, Estefanía admitió que lo que está “viviendo también afecta mi trabajo, mis relaciones y la manera en que me comunico o estoy presente” y aclaró que “no siempre se ve el esfuerzo que implica seguir adelante”.
Finalmente subrayó que no quiere que esta situación sea referente en su vida.
“Comparto esto porque puedo hablar de cómo me ha afectado lo vivido sin contar cada detalle de mi intimidad. No quiero que mi historia se reduzca a aquella publicación ni que ese momento difícil sea la única forma de mirarme. Soy una mujer con una vida y con muchas cosas que todavía me quedan por vivir. Lo que me pasó no define todo lo que soy”, apuntó.
Al tiempo reconoció que no sabe cuánto tiempo le tomará “volver a sentirme en calma” y aseguró que “intenta seguir adelante, un día a la vez, con ayuda y sin exigirme estar bien antes de estar preparada”.
¿Qué fue lo que dijo Estefanía Villarreal que alarmó a todos?
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En sus historias de Instagram, el pasado 5 de septiembre, colocó un texto que provocó inquietud.
“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana, pero mami, tu pequeña ya no puede más”, se leía.
Días después, reapareció para aseverar que estaba “acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor” y sostuvo que “no dimensioné” todo lo que su escrito previo podría causar.