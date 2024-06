Erik Rubín le expresó su apoyo a Pepe Aguilar ante el hate contra Ángela: ‘Quiénes somos para juzgar’

Debido a que hasta las redes sociales de Pepe se llenaron de comentarios sarcásticos (razón por la cual el cantante decidió restringirlos en Instagram ), Erik Rubín habló de esta delicada situación en un encuentro con medios de comunicación.

¿Cuál fue la opinión de Erik Rubín sobre el controvertido escándalo en el que está envuelto la familia Aguilar luego de que Ángela y Christian Nodal confirmaran su noviazgo? Entérate de sus declaraciones.

¿QUÉ DIJO ERIK RUBÍN SOBRE PEPE AGUILAR?

Fue durante una charla con representantes de diversos medios de comunicación que Erik Rubín fue cuestionado acerca del nuevo noviazgo de Ángela Aguilar, y aunque el cantante se negó a hablar del tema, sí aprovechó para solidarizarse con Pepe.

Además de resaltar la gran inteligencia emocional de Pepe para sobrellevar esta situación de una forma tranquila, Erik le hizo un llamado a los internautas a no juzgar de una manera tan dura a Ángela :

“Yo creo que no podemos ser tan duros, no puede ser tan dura la sociedad y opinar nada más así porque se entera a lo mejor de noticias cuando realmente no conocen bien”, expresó el cantante, quien finalizó su participación con un contundente mensaje:

“Tienen que estar en sus zapatos para poder realmente juzgar... ¿quiénes somos para juzgar?”, expresó Rubín, quien en este momento se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales y en impulsar la carrera de Mía, su hija.