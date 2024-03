“Era el dolor más fuerte que había sentido en mi vida": Ricardo Casares sobre su infarto

Ricardo Casares anunciaba el 13 de febrero que tenía COVID por segunda ocasión, eso, para algunos era preocupante pues la primera vez el conductor no la había pasado nada bien.

Casares, vivió el proceso de la enfermedad desde la normalidad, pero, fue el lunes 26 de febrero durante la junta previa al matutino Venga la Alegría, Ricardo tuvo un intenso dolor en el pecho que se convertiría en un infarto.

El comunicador, eligió TVyNovelas para hablar del viacrucis que fue salvar su vida, ante un corazón que reventó y que hoy es curado por todos sus seguidores.

Cuéntame a detalle ¿Cómo comienza el lunes que sufres el infarto?

El lunes 26 de febrero desperté como todos los días temprano por la alarma, me metí a bañar y saliendo justo en medio del pecho sentí como un golpe de ardor, como una agrura fuerte, lo primero que pensé fue que una noche anterior cené fajitas de pollo y que a lo mejor no me habían caído muy bien. Fui al cajón de señor de 43 años y agarré un antiácido. le di un buen trago no lo vi grave, me cambié, estudié a mi coche y llegué a Televisión Azteca. Caminé del estacionamiento hasta el foro de Venga la Alegría, subí a la sala de juntas, saludé a Jimena Longoria, al Capi, y de pronto se me cayeron los lentes, me agaché a recogerlos y pum otro dolor en medio del pecho. Esta vez sentí que me había clavado un cincel, pero, además, caliente.

¿Sabías que te estaba dando un infarto?

No, pero era raro, porque además de dolor era como ardor. No le dije nada al Capi ni a Jimena porque lo único que pensaba era que tenía que bajar de la sala de juntas por si me ocurría algo pudieran atenderme. Bajando una persona de producción me preguntó si estaba bien, le dije que no y ella respondió que llamaría a un paramédico.

Ricardo Casares publicó este mensaje en Instagram tras sufrir un infarto. (Instagram @ricardocasares)

¿Eso te tranquilizó?

Sí, de hecho, caminé al cruce de foros porque casi siempre hay paramédicos porque yo sabía que si me pasaba algo más me iban a ver. Me senté en una banca a retorcerme del dolor. No podía respirar, no podía parar del dolor y en ese momento me vio un Pato (Patricio Borguetti), llegó Sergio y me dijo que seguro traía una esofagitis durísima del COVID y en mi mente, la verdad también había pensado eso. Alguna vez hace como 10 años me dio una que me llevó a urgencias, pero nunca como esto y un amigo también pensó que había tenido un infarto y se trataba de una esofagitis.

Llegó el director de cámaras, llegó Maru la productora todos me decían calma, pero yo no podría calmarme sin duda era el dolor más fuerte que había sentido en mi vida, de pronto, la mano del lado derecho me molestó y super que era el corazón. Pato me preguntó que si quería que pidiera una ambulancia y le dije, sí, ahora.

¿Llegó pronto?

Yo sigo revolcándome del dolor, escucho a lo lejos a Pato alterado tratando de explicarle a la persona que le atendía a donde estaba TV Azteca. Bueno, hubo 3 veces que pensé que no la iba a contar y esa fue la primera. Obviamente no podía esperar la ambulancia y les dije si no me llevaban al hospital no la cuento, literal, me hubiera muerto esperando la ambulancia. Yo siempre pensé en el hospital que está cerca de TvAzteca para que fuera más rápido. Había un auto ahí en el cruce de foros, a todas luces era un auto para una medición de ventas, alguien dijo que me llevaran en ese coche, me subieron, pero, ahora me río porque siempre supe de alguna manera que en ese coche no me iban a poder llevar, claramente era para hacer un anuncio. Me llevaron al coche de la productora, Pato dijo que él me llevaba y la productora dijo que no. Honestamente creo que hizo bien, porque por la amistad que tenemos, en ese momento también estaba muy afectado para manejar.

¿Quién te llevó entonces?

Me subo en el coche, lo primero que hago es el asiento para atrás y te repito, revolcándome del dolor. Dani, un chico que trabaja en producción es el encargado de llevarme al hospital.

¿Cómo fue el camino?

Yo alcanzo a ver cómo salimos de azteca y de pronto el coche se frena, subo la cabeza y el tráfico de las 8:30am de la Ciudad de México. Ahí es la segunda vez que pienso que no la voy a contar. Pensé que me iba a morir, no pensaba que fuera a llegar.

¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto tardaron?

Recuerdo que agarré la mano de Dani, que además no tiene 30 años, y le dije o tocas el claxon como loco, bajas la ventana, gritas y manejas como un verdadero loco. O me voy a morir aquí. Íbamos de camino y la mandíbula también se me empezó a acalambrar, llegamos rapidísimo, le doy mi cartera a Danny porque luego sino pagas no te atienden, abrí de una patada la puerta de urgencias del hospital. Estaban doctores discutiendo algo, fueron por mí y me acostaron en una cama y comenzaron los estudios, pensé que no la contaría.

Yo veía a un doctor que se asomaba, era mi cardiólogo, el cual envió Tabata Jalil, yo no lo conocía, me preguntó si tenía la mandíbula acalambrada, le dije que sí y me aseguró que era un infarto. Me dijo que tenía que operar, que me iba a poner un catéter, intentaría por el brazo, si no, por una pierna. y en una fracción de segundo entrar por el brazo. Entrar con la pierna.

En esta fracción de segundo es lo que hay y pensé mucho en mis papás, si yo me muero mis papás la van a sufrir terriblemente, jalé una persona que estaba ahí, era Alejandro Salas, el otro productor de Venga la Alegría y le dije que necesitaba que les dijera a mis papás que si algo me pasaba yo había tenido una vida muy feliz y que había sido muy afortunado, mi hermana al lado berreando, pero yo necesitaba decirles eso a mis viejos y me desvanecí.

¿Qué pasó cuando despertaste?

Me despierto ese mismo día, sabía que estaba en el hospital era un cuarto totalmente blanco, con muchísimas luces blancas, con muchos aparatos, traigo una mascarilla, me dicen, estás en terapia intensiva coronaria tuviste un infarto, logramos hacerte un cateterismo fue un éxito y te vas a recuperar.

Que alegría, vaya suerte que tuviste....

Si, imagínate que la piel de mi corazón se rompió, eso hacía que el dolor fuera insoportable y por eso mi infarto se dio en el hospital eso fue un efecto muy favorable. Hasta hoy no sé cómo pudo llevarme Dani en menos de 5 minutos, eso fue un milagro, también que Tabata llevara a un cardiólogo y me preguntara luego de ver mi electrocardiograma si se me había dormido la mandíbula.

¿Qué cambió en ti este proceso por el que pasaste?

En mi primer día de hospital que despierto en terapia intensiva pues no me podía ni mover, en el cuarto tenía una ventana con plantitas, de pronto era justo ahí donde me pasaban una película de momentos donde yo fui muy feliz, todo eso lo vi despierto, con personas que amo y yo pensaba, tengo que volver a esos lugares y tengo que volverle a decir a esta persona que la amo.

De pronto vi a un tío, al cual quiero mucho y no veo hace mucho tiempo por estúpido, mi mamá siempre me dice que mi tío Oscar me quiere ver y yo no tengo tiempo y soñé con él, también con mi familia de Mérida, me imaginaba en Progreso, tenía ese mar de progreso y le echaba ganas porque tenía que volver ahí. Volver a decirle a esas personas que las amas. En cuanto salga de aquí tomaré terapia, porque, aunque tengo muchísimo ánimo, tengo mucha felicidad y tengo mucha gratitud, creo que tengo miedos y los trataré en su momento.

¿Tendrás más cercanía con los amigos?

Claro, hay gente a la que adoro y no he visto en mucho tiempo, es una estupidez. Yo soy millonario por los amigos que tengo, tengo muchos más que dedos en las manos y te voy a decir una cosa, así como hay que decirle a la gente que amas que la amas, hay que decirle al que es pendejo que es pendejo, no te lo guardes, es super necesario. Si alguien te hace feliz, ya está le dices gracias te amo.

Ricardo Casares se muestra desde el hospital y manda video: “Fue nuestro milagro moderno” Instagram

¿Has podido hablar con Patricio Borguetti?

Sí, me fue a ver al hospital, lloramos. Sergio también me ayudó y Tabata Jalil que no está en ese momento cuando yo estaba en Azteca y sabe que me estoy infartando, me consiguió un cardiólogo chingón por todos los reportajes que ha hecho, maravillosa. Yo sé que es un cliché decir que en Venga la Alegría somos una familia, pero de verdad es así, el chef Mariano Sandoval me habla 16 veces al día, lo amo. Cristal, Flor me hablan todo el tiempo.

¿Hasta cuándo tendrás salud óptima?

Tengo un enfermero 24 horas, que me toma signos vitales cada 2 horas. La semana que entra comienzo la rehabilitación cardíaca, el médico está muy positivo.

¿Cuándo vuelves al programa?

Han sido muy generosos, yo calculo 15 días máximo, si puedo volver antes, maravilloso. También tendré una participación en los Oscar, es mi día favorito del año, con lo que sueño desde que soy niño, la productora Verónica Palomares me invitó y esa es la segunda sonrisa que he dado desde que me dio el infarto, la primera fue cuando me dijeron que estaba fuera de peligro, tendré 2 participaciones desde casa, les agradezco mucho que no me dejaran fuera, fue un detalle precioso por parte de ellos.

¿Qué le dices a todos los seguidores que hicieron una oración por ti o te mandaron buenos deseos?

La gente ha sido sumamente generosa conmigo, prometo responder cada uno de los mensajes que me escribieron, tengo más de 7 mil mensajes directos, de verdad a este corazón que se rompió, lo han acariciado mucho esos mensajes, por eso la palabra que más me sale desde que desperté es gracias, gracias, gracias.