En medio de su intenso shippeo con William Levy, Emilia Dides alarmó a sus fans con una confesión

El concurso de Miss Universo 2024 que tuvo lugar este año en México llegó a su fin, y poco a poco sus participantes van tomando rumbos diferentes para continuar con sus respectivas agendas. Una de las que aún queda pendiente por volar es Emilia Dides, la representante de Chile, quien ahora está en pleno inicio de romance con el actor cubano William Levy.

Tras haber hecho una increíble representación de la belleza chilena con un digno top 12 entre las más lindas del universo, Emilia Dides no retornará a Chile. Antes de volver a su país natal, la Miss volará a Tailandia para representar al país en Miss Grand International de 2025.

Emilia Dides en México Instagram Emilia Dides

Con varias escalas, entre ellas una en España, país donde está por ahora William Levy grabando ‘Arcadia’ junto a Paula Echevarría, Emilia Dides se aleja de México con un souvenir muy particular.

La picante confesión de Emilia Dides: “Solo horas para llegar”

Desde su cuenta de Instagram, Emilia Dides compartió algunas de las fotos que se tomó en las playas de México junto a su hermano y, de paso, elogió al país azteca.

‘¡Solo horas para llegar a mi próximo destino, un lugar el cual siempre fue mi sueño conocer! México lindo siempre me recibió con los brazos abiertos, tuve una semana emocionante y familiar. Ahora back to work’, indicó la músico.

Emilia Dides y su hermanito Maximiliano Dides Innstagram Emilia Dides

El souvenir, o mejor dicho, la confesión que alarmó a sus fans, se debió a que Emilia fue atacada por un enjambre de moscos. ‘Fui picada por todos los mosquitos que se puedan llegar a imaginar. Con mi hermanito Maximiliano Dides’.

Emilia Dides le dice adiós a México Instagram Emilia Dides

Emilia Dides está iniciando un romance con William Levy

La confesión llegó por parte de la propia Miss Chile en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, en una entrevista con Jordi Martín.

En esa conversación, Emilia Dides rompió el silencio y cortó con la incógnita que había dejado tras su reacción al posteo insinuante de William Levy en Instagram. ‘No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer’, confesó la famosa en medio del shippeo intenso que tiene con el actor y expareja de Elizabeth Gutiérrez.