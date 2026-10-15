En la Granja VIP se nominan entre gritos de “putrefacto”, “indigna” y “chupacámara” ; así quedó la placa

Los enfrentamientos en La Granja VIP han pasado de las críticas a los insultos.

Y ahora ya no es el enfrentamiento de dos equipos, sino de pleitos personales en los que los gritos son tantos y tan fuertes que ni Adal Ramones los puede controlar.

“Cuiden su lenguaje”, les dijo una y otra vez a Julio Camejo y a Kunno, quienes son en este momento los rivales más frontales.

Otro momento de tensión fue cuando Niurka encaró a Mono Osuna al acusarlo de maltratar a Azalia, quien supuestamente es su amiga.

El señalamiento fue tan fuerte que la misma Azalia tuvo que salir en defensa de Mono: “Adal, quiero decir que yo le he permitido a Mono tratarme así y que él es un excelente padre de familia”.

Los gritos interminables entre Kunno y Julio Camejo

Kunno y Camejo se han enfrentado durante toda la semana. Desde que el domingo tuvieron un pleito por acusarse mutuamente de ser el peor capataz de La Granja, no han cesado de gritarse, insultarse y hasta empujarse, lo cual supuestamente está prohibido en los realities.

En esta ocasión, cuando Kunno nominó a Julio, los gritos comenzaron durante la réplica.

Camejo intentó hablar mientras Kunno lo interrumpía constantemente: “Es que dice mentiras”, argumentó.

Adal le pidió que se comportara y dejará de decir majaderías pero ni él ni Julio se callaron.

Ramones los mandó a sentar pero ni así se callaron.

“No hay maquillaje que pueda ocultar tu putrefacta alma”, espetó Julio a Kunno.

El influencer respondió: “Putrefacto tienes el cu...”

Al final, los nominados que quedaron en la placa fueron

Pero el Huevo Doardo le dio a Kevyn Bicolor un beneficio: intercambiar a un nominado por algún otro granjero.

Y Kevyn decidió salvar a Ivonne para poner en el placa a Julio Camejo

La placa final de la sexta semana de La Granja VIP quedó con los siguientes nominados:

