Eduardo Videgaray revela cómo es su relación actual con su hermano, el político Luis Videgaray

Eduardo Videgaray es uno de los locutores más famosos en México debido al éxito del programa de radio ‘La Corneta’, el cual es uno de los más escuchados, ya que se caracteriza por el humor con doble sentido. Además, comparte créditos con José Ramón Sancristóbal, mejor conocido como ‘El Estaca’ y amigo de Eduardo desde la secundaria.

El también conductor de televisión, es un hombre que se caracteriza por su buen sentido del humor; sin embargo, tiene una contraparte que es su hermano, Luis Videgaray, quien ha ocupado puestos en la política; fue secretario de finanzas del Estado de México, diputado en el Congreso de la Unión, presidente del PRI en el Estado de México, secretario de hacienda y el último fue como secretario de Relaciones Exteriores en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Eduardo Videgaray es 11 meses menor que Luis Videgaray. El presentador, de 54 años de edad, ha comentado en varias ocasiones que en la adolescencia eran muy diferentes, ya que a uno le gustaba estudiar y al otro la fiesta.

¿Cómo es la relación de los hermanos Videgaray?

En entrevista para el programa ‘El Minuto que cambió mi destino’, de Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Videgaray reveló cómo es su relación actual con su hermano Luis Videgaray.

“Mi hermano, cuando éramos niños era mi ídolo. A pesar de que sólo me lleva casi un año, él sabía más de la vida, me enseñaba, era el ideólogo de las travesuras. Tuvimos una buena infancia, pero en la adolescencia nuestra relación se volvió turbulenta, porque de pronto pasaba que yo en un viernes invitaba a mis amigos a la casa para echar desmadre y Luis tenía examen de economía en el ITAM a las 8 de la mañana del sábado; entonces me reclamaba que tenía que estudiar”, recordó Eduardo.

“Hoy tenemos una relación magnífica y sigue siendo mi ídolo. Hoy por hoy es la persona que más admiro y a la que recurro con mucha frecuencia. Lo quiero mucho y tenemos una muy buena relación”, aseguró el querido conductor de televisión.