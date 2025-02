Carlos Rivera reveló qué es lo que más le gusta hacer con Cynthia Rodríguez ahora que tienen una familia feliz

Además de ser uno de los artistas de habla hispana más influyentes del momento, Carlos Rivera es un hombre de familia dedicado. Esto ya que desde que decidió unir su vida a la de Cynthia Rodríguez, ha demostrado sentirse completamente satisfecho con todo lo que están construyendo junto al pequeño León, su hijo, cuya presencia forma parte de las cosas que mayor felicidad le provocan ahora mismo.

Carlos Rivera reveló si le gusta que Cynthia Rodríguez lo acompañe al trabajo

Durante una reciente aparición en “Despierta América”, Carlos Rivera habló como pocas veces de su vida íntima, pues aun con su abrumadora fama, suele ser bastante reservado en estas cuestiones. De modo que esta vez no tuvo ningún reparo en señalar lo mucho que le agrada que ahora que son marido y mujer, Cynthia Rodríguez esté siempre presente en sus proyectos profesionales, sobre todo porque esto significa también la oportunidad de estar cerca de su bebé.

Carlos Rivera admitió que le gusta tener la compañía de Cynthia Rodríguez y el pequeño León durante sus conciertos Instagram

“Me gusta mucho que me acompañen. De hecho, el bebé ya hasta conoce más países que yo. A él (León), le encanta cantar, entonces me ve y empieza solito a cantar, lo hace con la música. Poder ver crecer a mi hijo, es una de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir”, expresó el intérprete de temas como “Recuérdame”.

El especial detalle que Carlos Rivera tuvo con Cynthia Rodríguez durante su parto

En agosto de 2023, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez le dieron la bienvenida a su primogénito, un bebé al que decidieron nombrar León, y con el que tal como ambos artistas han señalado en su momento, han pasado momentos inolvidables. Y es que para la pareja, convertirse en padres fue algo que anhelaban y disfrutaron desde el primer momento en que supieron del embarazo de la exparticipante de La Academia.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez debutaron como padres en agosto de 2023 Instagram

Tanto así que el día del parto, con toda la emoción que sentía por finalmente conocer al pequeño, Carlos Rivera tuvo un tierno gesto con su esposa que soprendió a todos los presentes en la sala de partos. Esto ya que según las declaraciones del investigador de '¿Quién es la Máscara?’ se puso a entonar la canción “Te esperaba”, y los profesionales a cargo del alumbramiento le dijeron que usualmente es un tema que ponen en este tipo de cirugías, pero nunca habían tenido el placer de escucharla en vivo, siendo este un recuerdo que lleva muy presente.