Abelito aclara el secreto de la bola de disco en la que entró a La Casa de los Famosos México

Aunque la producción mostró una espectacular entrada con una bola setentera giratoria, El Abelito, el habitante sorpresa número 15, reveló que nunca estuvo dentro de ella girando, sino que fue parte de un montaje distinto a lo mostrado en televisión. En una conversación con Aldo de Nigris dentro de la casa, el influencer detalló cómo vivió su llegada y por qué fue tan estresante para él.

¿Quién es El Abelito y cómo llegó a La Casa de los Famosos México?

Abelardo, conocido como El Abelito, es un influencer de talla baja que ha ganado popularidad en redes sociales por su sentido del humor, autenticidad y carisma. Con más de 300 mil seguidores en plataformas digitales, su presencia se ha hecho notar en el mundo del entretenimiento digital, especialmente en TikTok y transmisiones en vivo.

Su ingreso como habitante sorpresa número 15 en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México generó gran expectativa entre el público. La producción mostró una impresionante bola disco girando en el escenario principal, lo que sugería que él venía dentro de ella. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.

“No estuve colgado todo el tiempo” El Abelito

Durante una charla en la sala, Aldo de Nigris le preguntó directamente si había estado colgado dentro de la estructura todo el tiempo. A lo que Abelito respondió:

“No güey, no estuve colgado todo el tiempo. Me subieron a una estructura como esa (señalando la mesa de centro de la sala), pero no era esa bola girando como tal.

“Me apaniqué al principio porque no pensé que iba a estar todo oscuro y cerrado, y soy claustrofóbico.Cuando empezó a girar poquito, me vino toda la adrenalina porque ya venía el momento de conocer a todos”.

Abelito aclara que no estuvo todo el tiempo dentro de la bola de disco y que esta muy emocionado de estar en la casa #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MENSXR1GuG — Onlinetv (@Onlinetv2025) July 28, 2025

Además, narró que solo conocía a dos habitantes antes de entrar: “Facundo y Ninel. A Ninel porque se asomó en el hotel donde estábamos antes de entrar, porque yo tenía la música todo volumen”.

El influencer compartió cómo vivió las horas previas a su presentación: “Yo estuve como desde las 4:30, pero salí hasta la noche. Me estaba volviendo loco. Neta, sí es como una prisión. Yo me sentía como se sienten los prisioneros”.

Al final, confesó que le preocupaba ser el último en entrar y que el público esperara una celebridad más grande:

“Justamente estaba un poquito tenso porque era el último. Me cayó el peso de si la gente esperaba a alguien más. Yo ya quería salir”.

No hubo maltrato

La charla de El Abelito con De Nigris no solo desmiente la narrativa visual presentada por la producción, sino que también humaniza su experiencia previa al show, exponiendo los nervios, miedos y presiones que enfrentó como nuevo integrante de la casa.

Además, frena los rumores en redes sociales sobre maltrato. ¡No, no estuvo colgado todo el tiempo dentro de la bola!

La autenticidad de El Abelito lo está perfilando como uno de los personajes más entrañables de esta edición. ¿Seguirá así?