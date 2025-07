Elaine Haro quiere ganar La Casa de los Famosos México: Ya logró sus primeros videos virales

Con los nervios a flor de piel, Elaine Haro comparte en exclusiva cómo se siente al estar en el reality que ha revolucionado la televisión: La casa de los famosos México.

“Estoy emocionadísima, no lo puedo creer. Esto me parece un sueño; creo que hasta que dé el primer paso dentro de La casa, voy a ver y sentir esto como una realidad”, confiesa.

Sobre los motivos que la llevaron a aceptar participar en el reality, la actriz comparte: “Fueron muchas cosas, pero principalmente mi crecimiento profesional. Llevo muchos años trabajando para crecer como actriz y cantante, y creo que este puede ser un gran impulso, además de un reto importante. Tengo un problema: no sé decir que no. Cuando se me presentó la oportunidad, di el ‘sí’ de inmediato.

“Tengo 21 años y creo que convivir con gente de tanta trayectoria y grandes carreras me hará crecer como persona. Tengo la fortuna de que mucha gente me sigue, y me gustaría ser una buena influencia en La casa, aportando cosas positivas e inspirándolos también fuera del programa”.

“CREO QUE MI PERSONALIDAD LE PUEDE IR MUY BIEN A LA CASA”

Elaine se reconoce como una persona sociable, por lo que la convivencia no será un problema: “Me considero bastante buena para socializar. Soy alguien que no puede estar sola; necesito hablar con alguien, hacer cosas, y creo que mi personalidad encaja muy bien en La casa, pues el formato se basa en la convivencia y a mí me encanta conocer gente nueva”, afirma.

A diferencia de los demás participantes, Elaine ya conoce a todos sus compañeros, y esto es lo que opina de ellos: “Aunque sé quiénes son, siempre me doy la oportunidad de conocer a las personas dentro del proyecto. Todos tenemos una historia, tanto en pantalla como en la vida real, y eso es lo interesante: entrar y descubrir a las personas detrás de los personajes”.

Respecto a sus proyectos fuera de la competencia, la intérprete se muestra tranquila, pues ha dejado todo en manos de su mamá y su hermana.

Elaine ya logró sus primeros videos virales

En sus primeras palabras con Dalilah Polanco, le mencionó el baile viral de su personaje de ‘Martina’ en ‘La Familia P.Luche’, por lo que procedieron a hacerlo... “El Meme se actualizó”, publicaron en redes sociales.

Otro momento chusco de Elaine ocurrió cuando le dijo a Aarón Mercuy que tenía miedo de conocer “al Aarón sin filtro”, pues ambos se quitaban el maruillaje en el baño.