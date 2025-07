Ninel Conde en La Casa de los Famosos México: “Mi paz no es negociable”

Ninel Conde llegó a La casa de los famosos México, y su participación, indudablemente, generará mucho contenido.

Es algo de lo que la actriz es consciente: “Es un gran reto. Durante muchos años, mis fans me pidieron que participara, y al fin se dio. Llego tranquila; tuve dos años para trabajar en mí misma, me alejé un poco de los reflectores, y espero que esa tranquilidad me dure al menos los primeros diez minutos”.

Ninel es clara al hablar sobre los demás participantes, pues asegura que cualquier idea preconcebida queda atrás una vez que inicia la competencia:

“No he querido predisponerme, porque creo que el juego comienza al entrar a esa casa. Lo que suceda afuera o lo que se haya hablado antes cambia. No llevo expectativas; voy con la mejor energía, y si me pongo a pensar demasiado, sólo me pondría más nerviosa”.

El Bombón Asesino tiene claras sus metas dentro de LCDLF México y las define así: “Sé que esto es un juego y una competencia, pero nunca he pensado en otra cosa que no sea conectar con el público. Quiero conocer a mis nuevos compañeros, quiero probarme a mí si mi inteligencia emocional mejoró en 20 años, medirme, ser yo misma. Y si al final el público me premia siendo la ganadora, es una bendición.

“Soy muy competitiva, pero esto es un regalo para la gente”.

“LLEVO DOS AÑOS ALEJÁNDOME DE LA TOXICIDAD”

Ninel se sincera sobre su decisión de participar y asegura que no está dispuesta a comprometer su equilibrio emocional: “Desde que Rosa María tuvo la amabilidad de invitarme, fui clara: llevo dos años alejándome de la toxicidad, de todo lo que afecte mi paz.

“Mi paz no es negociable, y ella me dejó claro que el objetivo es entretener al público, que la gente se divierta”.

“Obviamente habrá conflictos, pero yo estoy aquí para divertirme, entretener y generar contenido interesante, además de sentar un precedente como mujer que no permite la violencia en ninguna de sus formas. También entro para compartir mi experiencia, porque fui una mujer que sufrió violencia física, psicológica y, hasta el día de hoy, verbal. Quiero poner mi granito de arena para frenar esto”, dijo El Bombón Asesino.