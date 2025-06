Carlos Cuevas se lanzó contra Pati Chapoy con un fuerte y letal dardo: ‘Que me evite’

Como te platicamos en TVyNovelas, Pati Chapoy no la ha pasado muy bien en los últimos días debido a un desliz que tuvo precisamente en plena transmisión en vivo de “Ventaneando”, y es que la periodista dudó del talento de Cazzu e incluso opinó que la trapera argentina aún no era tan famosa como para presentarse en el Auditorio Nacional .

Ahora, con dos fechas totalmente agotadas en el recinto y la avalancha de “hate” en redes que se desató por esto, la titular de “Ventaneando” optó por tomar medidas radicales para evitar los ataques cibernéticos ; sin embargo, esto no impide que Chapoy reciba críticas de todas formas... ¡el cantante Carlos Cuevas, por ejemplo, aprovechó una breve rueda de prensa para írsele directo a la yugular!

¿Qué mensaje le dejó Carlos Cuevas a Pati Chapoy?

Carlos Cuevas, conocido en el mundo de la música como el “Rey del Bolero”, formó parte de los invitados especiales al homenaje que el “Lujo de México”, Marco Antonio Muñiz , recibió en el Auditorio Nacional la noche de este 04 de junio del 2025 y en el que Verónica Castro brilló en su esperado regreso a la conducción .

Fue antes de entrar a este importante recinto de la Ciudad de México que Carlos Cuevas, uno de los intérpretes de música romántica más icónicos del país, tuvo un encuentro con medios de comunicación en el que salió a relucir el pleito que sostiene con Pati Chapoy desde hace varios años y que, al parecer, está lejos de arreglarse.

Carlos Cuevas fue enfático y dejó claro que, aunque él nunca le negaría un saludo a Chapoy si se la llegara a encontrar en un evento, la molestia con ella continúa vigente ya que todo lo que se dijo de él en “Ventaneando” hace algunos años lo afectó en su vida personal y profesional:

“No la topo, gracias. Es que si me la encuentro, lo mismo (…) que me evite ella, es quien tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo porque evitar a nadie porque no he hecho nada malo. No sé ni me importa, es lo que menos me interesa”, señaló.

Por otro lado, Carlos Cuevas retomó unas polémicas declaraciones que Pati Chapoy dijo en vivo en el sentido de que las personas de más de 70 años deberían retirarse, sugerencia que el cantante no dudó en lanzarle en plena entrevista de una forma discreta pero contundente ya que, en efecto, la comunicadora tiene 75 años:

“Yo creo que cuando ya tienes más de 70 años ya debes de retirarte, si tienes 80, más todavía”, dijo Carlos Cuevas entre risas cuando le preguntaron sobre la polémica de Pati Chapoy con Cazzu.

¿Por qué Carlos Cuevas y Pati Chapoy están enojados?

El conflicto entre Carlos Cuevas y Pati Chapoy data desde hace varios años y surgió a raíz del alejamiento del cantante con Aída Cuevas , su hermana y también intérprete.

Aunque aún no se sabe a ciencia cierta cuál fue el conflicto que distanció a Carlos y Aída Cuevas , lo cierto es que la cantante sí usó muchas veces el espacio de “Ventaneando” para exhibir algunos aspectos de la vida íntima del “Rey del Bolero”, quien culpó directamente a Pati Chapoy de esto y además tomó medidas legales para evitar menciones en el espacio de TV Azteca.

En otro encuentro con medios de comunicación difundido por la periodista Berenice Ortiz en YouTube hace aproximadamente dos meses y justo cuando la televisión lamentaba la muerte de Daniel Bisogno , Carlos Cuevas dejó en claro que a él ese fallecimiento no le dolió porque “El Muñeco”, según sus propias palabras, le hizo mucho daño:

“A mí sí me hizo mucho daño Bisogno, me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy (…) yo no tengo a qué regresar (a ‘Ventaneando’) y menos con esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”, expresó en aquella ocasión.