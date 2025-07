Mariana Botas llegó con celular en mano a La Casa de los Famosos México: “Voy a disfrutar cada momento”

Mariana Botas ya es participante revelada de La casa de los famosos México.

Aunque los rumores sobre su participación resultaron ser ciertos, la emoción de confirmarlo sigue a flor de piel. “Es un proyecto enorme, un reto para mí, algo completamente nuevo. Estar aislada, encerrada y alejada de mi realidad, de mi mundo... Sé que será un desafío fuerte, pero estoy lista y dispuesta a disfrutarlo”, confesó.

La principal motivación de Botas para entrar al reality fue, sin duda, ser fanática del programa: “Me encanta el proyecto; lo sigo mucho. Gente cercana —amigos, conocidos, incluso mi familia— siempre me decía: ‘Tú deberías estar ahí’. Yo les contestaba: ‘¡Están locos! ¿Cómo creen?’. Pero cuando me contactaron este año, todos se emocionaron. Tengo mucho apoyo de mi círculo, y eso me motivó a aceptar este gran reto”, compartió.

“ESTOY CON MIEDO, PERO QUIERO QUE ME CONOZCAN”

Mariana admitió sentir temor tras las polémicas de temporadas anteriores: “Sí, estoy asustada. Lo que más quiero es poder ser yo misma dentro de La casa, pero sé que no le caemos bien a todo el mundo, y es normal. Habrá comentarios buenos y malos... así es la vida. Sólo pido que la gente se dé la oportunidad de conocerme”.

La convivencia no será un problema para ella, pues está acostumbrada a rodearse de seres queridos: “Vivo sola con mis perritos, pero me encanta la compañía: viajo con amigos o familia, nunca voy al cine sola... Claro, no es lo mismo estar con gente que conoces que con extraños, pero ahí está la magia del programa: conocer otras perspectivas, hábitos y formas de vida. Sé que será inolvidable”, aseguró.

La actriz aclaró que no deja proyectos pendientes: “Terminé La señora presidenta hace mes y medio para enfocarme en esto. En Envinadas grabamos episodios por adelantado, pues Dani está en una novela”.

“Mis amigas harán capítulos sin mí para seguir el ritmo del programa y ‘echar relajo’ desde fuera, comentando mi trayecto. Ojalá dure mucho; llegar a la final sería un sueño, pero disfrutaré cada momento”, concluyó.