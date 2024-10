Brenda Bezares se defendió de sus haters y les dedicó una poderosa reflexión: ¡entérate!

Brenda Bezares haters, ¡esto escribió!

Como te contamos en TVyNovelas, “Mayito” goza de una fama increíble luego de su triunfo en La Casa de los Famosos México que lo ha llevado a visitar diversos programas de televisión; sin embargo, su esposa Brenda Bezares siempre está a su lado e incluso lo interrumpe en las entrevistas, detalle que acabó por hartar a los fans.

Brenda Bezares e incluso figuras como Karime Pindter, quien llegó con “Mayito” hasta la final de La Casa de los Famosos México, ya aclararon el asunto y aseguraron que simplemente se trata de un matrimonio que se lleva muy bien; sin embargo, como las burlas y ataques no cesaron, la esposa de “Mayito” intentó cerrarles la boca con un poderoso post.

¿QUÉ LE DIJO BRENDA BEZARES A SUS HATERS EN INSTAGRAM?

En medio de esta ola de acusaciones en la que incluso señalaron a Brenda de portarse “insoportable” con algunas seguidoras, la esposa de “Mayito” publicó una reflexión en Instagram que de inmediato se viralizó por el dardo que le arrojó a sus críticos.

“He aprendido a escuchar a todos, pero sólo me quedo con lo que me hace bien”

“De aquí para allá, sólo van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas. Todo lo demás son interesantes puntos de vista”, consideró Brenda Bezares en el video que publicó en sus historias hace unas horas.

@tvnotas Brenda Bezares rompe el silencio y manda contundente mensaje a quienes la tachan de "INS0P0RT4BL3". 😱💥 ♬ sonido original - Revista TVNotas - Revista TVNotas

“He aprendido a escuchar a todos, pero sólo me quedo con lo que me hace bien (…) estoy convencida de que hay más gente que me quiere que los que me critican”, concluyó Bezares, quien optó por enviarle bendiciones a todas aquellas personas que la critican.