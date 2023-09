Bárbara Islas está soltera y revela qué busca en un hombre

Aunque parecía que todo iba de maravilla entre Bárbara Islas y su novio, el actor Sergio Madrigal, finalmente las cosas no se dieron y decidieron continuar sus caminos por separado; en entrevista exclusiva para TVyNovelas, la actriz nos cuenta qué busca en un hombre y cómo ha vivido su soltería.

La actriz Bárbara Islas lo acepta: ha vivido una etapa llena de cambios luego de la muerte de su mamá, y en el terreno sentimental las cosas tampoco salieron como todos esperaban, pues terminó con su novio, Sergio Madrigal, y actualmente está soltera. En una charla con TVyNovelas, Bárbara nos habló acerca de esta etapa:

“Ya no tengo novio, ha sido un año de muchas transiciones; él me acompañó en momentos muy importantes de mi vida, es una gran persona, pero lamentablemente, después de que tienes una pérdida (la muerte de su mamá) las cosas cambian mucho, y por el momento estoy soltera”, confesó la actriz.

Bárbara Islas disfruta de su independencia, aunque no descarta casarse en un futuro.

BARBARA ISLAS QUIERE UN HOMBRE SEGURO DE SÍ MISMO

Bárbara tiene 33 años de edad, pero a ella lo que menos le preocupa es apresurar una relación, pues asegura que valora su independencia, aunque sin descartar que en un futuro forme una familia con alguien:

“Mi mamá se casó grande, a los 30, y siento que yo crecí con esa idea de realizarme, ser independiente, tener mi dinero… Y estoy muy contenta porque he logrado hacerme de un patrimonio, y cuando llegue la persona indicada seré la más feliz de casarme y tener hijitos, pero prisa no hay”, aseguró.

Bárbara Islas se ha vuelto más exigente con los galanes.

Conforme va pasando el tiempo, Bárbara Islas se ha vuelto más exigente, no sólo en su trabajo, también en la cuestión de elegir galán: “Creo que ahora es más importante con quién te casas que a qué edad; siento que antes todo era de prisa y por eso tanto divorcio, por eso yo mejor lenta pero segura”, declaró Bárbara.

En concreto, lo que ella pide en un hombre es que sea una buena persona, “alguien que admire, que sea trabajador, que tenga muchos valores, porque yo soy una mujer educada y me gustaría alguien así”, enfatizó.

UNA CEREMONIA ESPIRITUAL, MÁS QUE UNA BODA LUJOSA

Hablando de una posible boda cuando llegue el momento, a Bárbara le gustaría más que una fiesta con bombo y platillo, una ceremonia espiritual: “Me gustaría algo en la playita, con poca gente, soy muy hippie en ese sentido, pero si el novio quisiera una gran boda, pues la hacemos”, señaló.

¿Bárbara Islas volvería a tener una relación sentimental con un actor? Esto nos contestó: