Azalia traiciona a Niurka y ella traiciona a alguien más; así quedó la sexta nominación de La Granja VIP

La salvación estaba decidida desde ayer, cuando Azalia ganó este beneficio en un concurso en el que los fans del propio reality acusan fraude.

Los nominados del miércoles eran Julio Camejo, Kevyn Bicolor, Mono Osuna y Azalia Ojeda. Los primeros dos pertenecen al equipo de Niurka, mientras que los segundos pertenecen al equipo rival, liderado por Manelyk.

Azalia ganó el beneficio de salvar a alguien este viernes. Y su decisión fue evidente: salvó a Mono Osuna, que pertenece a su propio equipo.

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La salvación de Mono Osuna y la traición de Niurka

Todo esto sucedió en medio de acusaciones de fraude: los fans aseguran que Azalia fue ayudada por la producción para ganar el concurso de salvación el jueves.

Estos señalamientos fueron rechazados por Adal Ramones al principio del programa de este viernes, pero aceptó que no tiene videos para comprobar la legalidad del triunfo de Azalia.

Después de salvar a Mono Osuna, Azalia ejerció su segundo beneficio: la traición, es decir, nominar a alguien más.

Además, el pajarito eligió un papelito que modificó esta dinámica con una traición doble.

Lo que sucedió entonces es:



Azalia traicionó a Niurka y la mandó a la placa de nominación

Niurka entonces traicionó a Mónica Escobedo.

La placa de nominación quedó:

