Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Azalia traiciona a Niurka y ella traiciona a alguien más; así quedó la sexta nominación de La Granja VIP

El salvado fue Mono Osuna, quien refrendó su amistad con Azalia

Octubre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
salvacion la granja vip.jpg

La Granja VIP

Instragram

La salvación estaba decidida desde ayer, cuando Azalia ganó este beneficio en un concurso en el que los fans del propio reality acusan fraude.

Los nominados del miércoles eran Julio Camejo, Kevyn Bicolor, Mono Osuna y Azalia Ojeda. Los primeros dos pertenecen al equipo de Niurka, mientras que los segundos pertenecen al equipo rival, liderado por Manelyk.
Azalia ganó el beneficio de salvar a alguien este viernes. Y su decisión fue evidente: salvó a Mono Osuna, que pertenece a su propio equipo.
TE RECOMENDAMOS: La maldición detrás de “Amar demasiado”, telenovela en la que se basa “Infinito Amor”, que estrena Televisa

La salvación de Mono Osuna y la traición de Niurka

Todo esto sucedió en medio de acusaciones de fraude: los fans aseguran que Azalia fue ayudada por la producción para ganar el concurso de salvación el jueves.
Estos señalamientos fueron rechazados por Adal Ramones al principio del programa de este viernes, pero aceptó que no tiene videos para comprobar la legalidad del triunfo de Azalia.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
“Hipócrita, rencorosa y traidora”, todo eso se dijeron Ivonne Montero y Mónica Escobedo en La Granja VIP
Octubre 09, 2026
Famosos
María Karunna vivió un infierno en La Granja VIP: “Me tocaron personas envidiosas y mala vibra”
Octubre 09, 2026
salvacion la granja 8 de octubre (1).jpg
Famosos
Granja VIP: Ivonne Montero llora en el reto de salvación y Kevyn se pone a contar chistes: ¿Quién se salvó?
Octubre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
LA GRANJA VIP NOMINADOS.jpg
Famosos
Cruzan acusaciones de abuso en las nominaciones de La Granja VIP: “Me dejó en calzones”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores

Después de salvar a Mono Osuna, Azalia ejerció su segundo beneficio: la traición, es decir, nominar a alguien más.

Además, el pajarito eligió un papelito que modificó esta dinámica con una traición doble.
Lo que sucedió entonces es:

  • Azalia traicionó a Niurka y la mandó a la placa de nominación
  • Niurka entonces traicionó a Mónica Escobedo.

La placa de nominación quedó:

  1. Niurka
  2. Mónica Escobedo
  3. Julio Camejo
  4. Kevyn Bicolor
  5. Pimpinela Escarlata
NIURKA La Granja VIP Azalia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Junior-H.jpg
Famosos
Destapan que ‘Junior H’ podría padecer VIH y usuarios señalan que sus cambios físicos lo confirmarían
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones se ha casado cuatro veces; Mauricio Castillo destapa EL MATRIMONIO SECRETO de su examigo
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Vieth.jpg
Famosos
Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón y él YA LE RESPONDIÓ
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
olga-wornat--.jpg
Famosos
Olga Wornat se sincera: “Yo también fui víctima de secuestro”
Octubre 16, 2026
 · 
Gilberto Barrera
karlagaytan-.jpg
Series y Cine
Karla Gaytán: “El Juicio” la llevó a enfrentarse con emociones oscuras y a creer más en ella misma
En la trama, el personaje de Karla es abusado por el de lker Solano, hijo de un hombre poderoso que hará todo por librar a su hijo de la justicia.
Octubre 16, 2026
 · 
Nayib Canaán
Pedro-Sola.jpg
Famosos
Pedro Sola de nuevo a la polémica: sobre víctimas de Julio Iglesias les dice “manipuladas”, “NO LES CREO”
Sola volvió a emitir su opinión y casi se va de largo diciendo que buscan dinero, pero sus compañeros lo detuvieron.
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale revela que se sometió a una mastectomía ANTE EL RIESGO de padecer cáncer de mama
Tras el antecedente de su mamá el querer estar con su hijos todo el tiempo posible, tomó una decisión determinante.
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
El-Capi.jpg
Famosos
‘El Capi’ hace dura confesión: junto a su esposa Itzel PERDIERON a dos bebés antes de convertirse en papás
La pareja tiene dos hijos: Vicente y Clemente, pero antes dos embarazos no se lograron.
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez