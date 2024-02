Así planeaba Nicki Nicole celebrar San Valentín con Peso Pluma antes de su impactante truene

La ruptura de Nicki Nicole

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación luego de que se viralizara un video del cantante tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas , lo que disparó los rumores de una posible infidelidad que pronto fueron confirmados por la artista argentina.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la cantante, quien además borró todas sus fotos con Peso Pluma de Instagram para confirmar el truene.

Esta noticia no tardó en causar un gran impacto entre los internautas, quienes resaltaron el hecho de que la ruptura tuviera lugar justo antes del Día de San Valentín : esto resultó más demoledor aún cuando se viralizó una entrevista en donde Nicki confesó que tenía planes de pasar el día con su entonces novio.

LOS PLANES QUE NICKI NICOLE TENÍA CON PESO PLUMA PARA ESTE 14 DE FEBRERO

Fue a principios de febrero que Nicki Nicole tuvo una interesante charla con el programa El gordo y la flaca, en donde el tema de su entonces noviazgo con Peso Pluma no podía faltar.

“Es un poco difícil con las fechas, pero la verdad es que me encantaría poder pasarlo con él obviamente”

En la entrevista resaltaron en especial dos asuntos: la pareja todavía no planeaba tener hijos y sí, los jóvenes se estaban alistando para pasar juntos el 14 de febrero:

“No, somos muy jóvenes pero obviamente que en algún momento será", se le escucha decir a Nicki sobre la posibilidad de formar una familia con Peso Pluma .

Sobre los planes para San Valentín, la argentina declaró: “Eso es algo que estamos planeando porque a veces es un poco difícil con las fechas, pero la verdad es que me encantaría poder pasarlo con él obviamente”, expresó en aquella ocasión la famosa.

Cosas del destino: un día antes de San Valentín, la pareja terminó su relación, dejando a muchos de sus fans apesadumbrados previo a esta fecha tan especial.