Así fue la lujosa fiesta del hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor: las sorprendentes fotos

Santa Fe Klan y su exnovia, Maya Nazor, celebraron el cumpleaños de su hijo Luka en medio de los conflictos entre ambos y del luto que vive el cantante de rap.

La lujosa fiesta se realizó el pasado fin de semana con una temática de Disney en blanco y negro, lo que resaltó la elegancia del evento.

¿Cómo fue la fiesta de Luka, el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor?

En las fotos que publicó Nazor en su cuenta de Instagram se pueden ver todos los detalles de la celebración: desde globos en cada rincón hasta un enorme número 3 que decoraba el lugar.

Luka celebró su cumpleaños rodeado de sus papás, Maya y Santa Fe, y sus amigos. (Instagram)

La fiesta tuvo lugar en un jardín con pista de baile y contó con la presencia de Mickey Mouse, además de un espectáculo de entretenimiento que puso a bailar a los asistentes. No faltaron las piñatas ni el gran pastel.

En su publicación, la influencer escribió un emotivo mensaje para su hijo: “Te amo, hijo. Felicidades. Gracias a tu papá por los regalos que te dio y porque comiste pastel junto con él y conmigo el día de tu cumpleaños”.

¿Por qué critican a Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Maya Nazor también respondió a las críticas que han recibido tanto ella como el intérprete de 2 Por mi México ”, afirmando que mantienen una relación sana por el bien de su hijo, quien, aseguró, está “muy feliz” porque se siente amado.

Más tarde, en sus historias de Instagram, recalcó que pasaron un momento feliz en familia y que no tiene por qué dar explicaciones sobre un evento privado. “Dejen de sufrir y preocuparse por personas y vidas ajenas, y mejor enfóquense en sus vidas”, escribió.

Según la influencer, tanto ella como Santa Fe Klan han estado presentes en los tres cumpleaños de Luka y ambos han aportado en lo económico y lo emocional.

¿Qué pasó entre Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Santa Fe Klan y Maya Nazor fueron una de las parejas más mediáticas . Se conocieron por redes sociales y, en agosto de 2021, oficializaron su relación. Meses después nació su hijo Luka. No obstante, en 2022, la pareja se separó. ¿La razón? Hasta ahora no han revelado los verdaderos motivos, aunque se dice que hubo infidelidad por parte del compositor.

Santa Fe Klan y Maya Nazor estuvieron juntos por alrededor de un año. Instagram @nazormaya

Desde entonces, los conflictos no han cesado. El rapero ha afirmado que su ex no le permite ver a su hijo y que ella lo acusa de no cumplir con la manutención. Por su parte, Maya sostiene que el cantante ha estado ausente en la vida del niño.

¿Por qué Santa Fe Klan está de luto?

Santa Fe Klan está de luto tras el asesinato de uno de sus guardaespaldas, quien fue atacado a balazos en un bar en Guanajuato. De acuerdo con reportes, su nombre era Arnulfo “N” y formaba parte del equipo de seguridad del artista, tras haber sido policía municipal.

NO TE PIERDAS: