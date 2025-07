Galilea Montijo y su espectacular look en la gala de inicio de La Casa de los Famosos México 2025

Galilea Montijo vuelve a conquistar la pantalla con su porte, carisma y, como ya es tradición, una selección de looks deslumbrantes que roban cámara en cada gala de La Casa de los Famosos México.

Para esta tercera temporada del reality, la presentadora decidió renovar su imagen por completo, apostando por una colaboración especial con la estilista del momento, Jessica Marmolejo.

Desde hace unos días, Galilea ya nos dio una probadita del alto nivel fashionista con el que regresaría a la conducción de la casa más famosa de México, luciendo piezas firmadas por diseñadores internacionales, joyería de lujo y siluetas que marcan su mejor momento físico. Esta noche no fue la excepción.

La transformación de Galilea Montijo en esta tercera temporada no fue al azar. La conductora compartió a través de sus redes sociales que, para esta nueva entrega del reality, confiará completamente en Marmolejo para el diseño de imagen de cada uno de sus atuendos.

“La mujer que ha vestido todos los colores, ha pisado todos los escenarios, ha conquistado a todas las cámaras”, Jessica Marmolejo

Según la stylist, la propuesta para esta edición es mostrar a una Galilea renovada, poderosa y lista para imponer tendencias, es por eso que la hemos visto con trajes sastres, de lujo que la muestran elegante, fuerte, empoderada.

El vestido de la gala de inicio

La gala de estreno no fue la excepción y el glamour se hizo nuevamente presente. Para el inicio de esta temporada, Gali apostó por un vestido color plata ceñido al cuerpo de la cintura hacia arriba y con escote V, que hacían resaltar su figura.

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México. Facebook

El vestido es de los diseñadores Iann y Dey, de la casa de modas Iann Dey Bridal ubicada en León de los Aldama, Guanajuato, especialistas en bodas y atuendos de lujo que han vestido a famosas como Belinda.

Lleva brillos y pedrería que se complementan con unos guantes del mismo estilo. En la parte de arriba destaca una estructura de acrílico transparente que llega al cuello. Este detalle le da un toque moderno y muy fashionista. De pasarela.

Por la parte de abajo, el vestido lleva transparencias y una ligera cola vaporosa. Todo se enmarca con unos aretes de brillantes, uñas nude y un peinado con el cabello suelto (wet look o apariencia mojada). El maquillaje es marcado pero natural, deja que el vestido sea el protagonista.

A través de su cuenta de instagram, Jessica Marmolejo compartió algunas fotografías del look y los créditos de las personas que participaron en el diseño de imagen de Galilea Montijo para este arranque de temporada.

Los propios diseñadores Iann y Dey revelaron en redes sociales los detalles de su confección: “Este diseño nace inspirado en Galilea Montijo, en su capacidad de ser luz y transparencia en cada etapa de su vida.

“La delicadeza del tul bordado con miles de cuentas y lentejuelas refleja su esencia auténtica y original.

“El peto de acrílico, moldeado completamente a mano sobre su silueta, es mucho más que una pieza, es una escultura viva que abraza su cuerpo como un símbolo de fuerza y sensualidad”.

Así han sido los looks más impactantes de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México, según Aldo Rendón

A propósito del espectacular outfit que Galilea Montijo lució en la gala de estreno de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón, quien fuera su disñador en las dos temporadas pasadas, nos recuerda algunos de los looks más comentados que la presentadora ha llevado en las dos temporadas anteriores del reality.

Aquí su repaso, lleno de detalles, lujo y mucha admiración.

Vestido dorado de Dimitra Petsa

“Dorado, porque el dorado siempre te hace brillar más cuando tienes esa piel como la tiene esa mujer… piel de millonaria, que le brilla y está tersa. El pelo fue de Jorgito Beltrán y el maquillaje de Alfonso Waithsman. Llevaba 10 millones de pesos en joyas de Bulgari.”

Vestido verde con lunas de Marine Serre

“Llevaba joyas de esmeraldas de Berenice Joyas. Algo que siempre destaca en los looks de Gali son las joyas. Este outfit fue un statement.”

Look de leopardo

“Este look me encantó por el pelo. Jorgito Beltrán estuvo espectacular con ese peinado tipo Brigitte Bardot.”

Vestido verde de David Koma

“Un vestido carísimo. El tema es que se transparentaba… pero se veía divina.”

Vestido azul de Alexander Vauthier

“Un vestidazo de gala con una tela divina, acompañado de joyas Swarovski. El peinadazo fue de María Joaquina.”

Primer look de Dolls House

“Este look me fascina. Le agregamos más tela y bajamos el escote porque la mujer tiene que moverse. La trenza. bella, porque Gali ama las trenzas, además medias, zapatos Versace y accesorios de Swarovski. Un look muy pensado.”

Look de Teté by Odette

“Con media cola y pelo chino. Muy fresco y diferente.”

Segundo look de Dolls House

“Su pelo se veía divino. Gali no trae extensiones, es su cabello natural. Las joyas eran de Maurice y estaban preciosas.”

Look negro de David Koma con botas

“Con joyas de Maurice. Este look encantó porque la mujer se veía impagable. ¡Cuerpazo, joyas, cabello, maquillaje, abdomen… todo!”

Look de Albina Dyla

“Tipo patinador, carísimo y bordado a mano. Llevaba un collar de esmeralda. Este fue el look más caro de todos. El pelo era total Cindy Crawford.”

En su mejor forma: moda y fitness van de la mano

Además del cambio en su imagen, Galilea también se ha preparado físicamente. Su pareja, el entrenador español Isaac Moreno, ha creado un plan personalizado con el que la conductora ha conseguido una figura más tonificada. Durante sus vacaciones por España, Montijo dejó ver los resultados de su disciplina con fotos en bikini que se viralizaron en redes.

Con su nuevo equipo creativo, su figura renovada y una actitud imparable, Galilea Montijo vuelve a demostrar que no solo es una de las conductoras más queridas del país, sino también una auténtica fashion icon de la televisión mexicana. Y en esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México, cada uno de sus looks promete dar de qué hablar… y generar tendencia.