¿Quién fue el primer habitante en entrar a La Casa de los Famosos México y con qué beneficio?

La Casa de los Famosos México en su tercera temporada, ya comenzó este domingo 27 de julio de 2025.

El primer habitante en pisar la casa más famosa de México fue Alexis Ayala, aunque no precisamente fue el primero en ser confirmado para el reality show este año.

Momentos antes de pisar el lugar, por azar, consiguió un beneficio: seis bolsas de café.

¿Quiénes fueron los siguientes en entrar?

Dalilah Polanco llegó vestida de negro. “Ya llegué a la edad de ‘no me importa’... No me importa si me nominan, van a escuchar todo lo que sale de mi boca y de mi cuerpo y no me importa...”, dijo Dalilah en un pequeño stand-up que marcó su entrada al reality show.

En el azar, Dallilah ganó la oportunidad de ser la “Capitana del equipo Noche”, por este día... la actriz deberá decidir quién duerme con ella en la habitación.

Elaine Haro fue la siguiente en entrar, pero sin ningún beneficio extra.

Mar Contreras y Adrián Di Monte fueron los siguientes... Sin ningún beneficio extra

Aldo Tamez De Nigris llegó acompañado de su tío Poncho.

También llegó El Guana, quien ganó el beneficio de ANULAR una nominación durante la semana.

Información en desarrollo...