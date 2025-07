Wendy Guevara y Mario Bezares nos revelan las claves para ganar La Casa de los Famosos México

La casa de los famosos México ha comenzado. A partir de ahora, el Día y la Noche se convertirán en los equipos favoritos de los televidentes, quienes no perderán detalle de lo que suceda dentro de la competencia, tal como ocurrió en las dos primeras temporadas con los equipos Cielo e Infierno y Mary Tierra.

Sin embargo, más allá del team que el público prefiera, sólo habrá un ganador. Y son precisamente los triunfadores de las ediciones anteriores quienes envían un mensaje a los nuevos inquilinos de La casa para alcanzar el ansiado triunfo que ellos lograron.

“SEAN COMPETITIVOS, PERO NO SE ENGANCHEN” - WENDY GUEVARA

Aunque ya era muy querida en redes sociales, Wendy Guevara demostró que su victoria y popularidad no fueron pasajeras. Gracias a LCDLF México y a su personalidad desenfadada, conquistó también al público televisivo, que la mantiene como favorita.

“Ahora me toca estar del otro lado y se vive con mucha adrenalina. Estoy emocionada de compartir con gente de tanta experiencia, y todo gracias a este formato. A algunos les va bien; a otros, mal, pero al final es un juego.

“Esto es lo que les diría a los nuevos participantes: ‘nunca pierdan de vista que es un juego’. De nada sirve pelearse, porque después afuera puede salirles peor. No saben lo que pasa afuera, y la gente lo vive con mucha pasión. Así que sean competitivos, pero no se enganchen. Y, claro, que les deseo éxito… aunque no como en mi temporada, ¡que fue la mejor!”, expresó la influencer.

“SEAN USTEDES MISMOS, VAYAN A DIVERTIRSE” - MARIO BEZARES

Por su parte, Mario Bezares, ganador de la segunda edición del reality mantiene su estilo relajado y su buena vibra al enviar un mensaje a los nuevos participantes:

“Sean ustedes mismos, vayan a divertirse. Recuerden que es un juego, y gana quien tenga más empatía y la mejor estrategia. Pueden trabajar en equipo, pero no olviden que al final es un juego individual. Deben enfocarse en eso para que todo salga bien”, enfatizó.