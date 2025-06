Arturo Carmona, con la conciencia tranquila: “No puedo declararle la guerra a Alicia Villarreal”

En medio de la promoción de su nueva telenovela, Monteverde, en la que interpreta a un villano, Arturo Carmona enfrenta una polémica que ha sacudido tanto a los medios de espectáculos como a su círculo familiar.

En conversación con TVyNovelas, el actor regiomontano rompió el silencio tras los señalamientos de la periodista Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, quien revivió en entrevista para el programa Ventaneando una antigua carta presuntamente escrita por Alicia Villarreal, en la que relataba un episodio de agresión mientras estaban casados en 2001.

Lejos de guardar silencio, Carmona respondió con firmeza y serenidad ante nuestra revista durante la presentación de la telenovela el pasado jueves. Negó categóricamente los señalamientos y criticó que, dos décadas después, se intente “revivir” un episodio que, según él, ya fue aclarado y superado en su momento.

“Lo curioso es que ella no es una persona que me caiga mal, por eso me sorprendió que se manifestara con algo que no explicó bien”, dijo en referencia a La Chicuela. “Porque sí existió esa carta, lo hablamos en ese momento, lo aclaramos, lo arreglamos, pero no entiendo por qué no lo contó completo...”, explicó.

Para el actor, esta situación ha sido un trago amargo en medio de lo que debería ser un momento de celebración personal y profesional.

“Está en uno, hay que saber canalizar la energía positiva. Son tantas cosas bonitas las que me ha dado la vida, una hija maravillosa que la disfruto inmensamente, entonces hay que dirigir esa carga negativa hacia un lado”, dijo Carmona, dejando claro que no permitirá que esta controversia empañe su actual etapa laboral.

Sobre las acusaciones de violencia, fue tajante: “Yo saco el monstruo en el gimnasio, jugando fútbol, hay formas, hay salidas porque tampoco es bueno contaminarse... También me enojo, soy temperamental, pero no lo hago de forma agresiva, no soy violento, ni golpeador como han querido hacerme ver públicamente, jamás lo fui con Alicia”.

Además, aseguró que su conducta ha sido siempre pública y transparente: “Mi conciencia está tranquila en todos los sentidos, las señoras que me ven en mis novelas lo saben, ven mi comportamiento con mi hija, saben el tipo de persona que soy”, expresó.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona despertaron rumores de una reconciliación

¿Cómo es la relación actual de Arturo Carmona con Alicia Villarreal?

En cuanto a su relación con Alicia Villarreal, madre de su hija Melenie, el histrión subrayó que no hay rencores ni batallas legales ni personales: “Yo soy de las personas que no puede declararle la guerra a alguien que amé en algún momento... no busco ser su enemigo, desearle lo peor a una mujer que es la madre de mi hija”, dijo con firmeza. Sin embargo, Carmona fue contundente en señalar que ya basta de lucrar con el pasado de las personas: “Espero que la gente deje de lucrar con los problemas personales ajenos... me parece ridículo que después de tanto tiempo quieran volver a hablar de algo que ya se resolvió”.

Arturo Carmona reveló si está en contacto con Alicia Villarreal ahora que atraviesa un proceso de divorcio

El artista también habló del impacto emocional que puede causar este tipo de controversias, reconociendo que, aunque duelen, ha aprendido a manejarlas con madurez. “Definitivamente no nos gusta, pero yo controlo lo que digo y lo que hablo, más no controlo ni puedo interferir en lo que hagan las demás personas... Cuando tú te refugias en eso y sabes quién eres... es el mejor alivio”.

Carmona se mostró agradecido por la oportunidad de poder dar su versión de los hechos, señalando que la verdad siempre encuentra un camino.

“Cuando hay paz emocional, cuando estás con la conciencia tranquila, se refleja... la gente percibe y se da cuenta de las cosas cuando son reales o falsas”.

Finalmente, dejó una reflexión contundente sobre la responsabilidad emocional: “La vida está hecha de decisiones personales y si tú decides que te moleste lo que está pasando, que manche tu alegría, tu felicidad, pues es una decisión propia...”.