Angélica Vale revela que se sometió a una mastectomía ANTE EL RIESGO de padecer cáncer de mama

“Me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”.

Angélica Vale se enteró de sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama y de inmediato tomó una decisión: someterse a una mastectomía preventiva. Y es que la actriz supo que sus probabilidades habían pasado de 23 a 42%.

Fue en una conversación con su mamá, Angélica María, en el podcast ‘Las Angélicas’, donde la actriz explicó cómo decidió someterse a la cirugía y por qué los antecedentes de su familia influyeron.

‘La Vale’ sintió que podía enfermar luego de que su mamá enfrentó por segunda ocasión al cáncer y sabiendo que su abuela había fallecido por la misma causa. A esto se sumó la preocupación y el deseo de acompañar a sus hijos durante muchos años.

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La actriz recordó que todo comenzó cuando una doctora le realizó estudios para evaluar el riesgo.

“Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató.

Al tiempo, agregó que “en ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”.

Ante el complicado panorama, la doctora le planteó a Angélica la mastectomía preventiva para disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

“Angélica, ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”, le dijo la especialista… “‘Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas’. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”, contó sobre el momento en que tomó la decisión.

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Después de la intervención le colocaron implantes mamarios y pudo retomar su vida cotidiana.

“Y ya tenía el segundo susto. Ya el segundo susto ya había salido. Entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y tracapum, me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos. Y sigo viviendo igual, pero sabiendo que no tengo ningún riesgo de que me dé cáncer de mama”, relató.