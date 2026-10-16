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Angélica Vale revela que se sometió a una mastectomía ANTE EL RIESGO de padecer cáncer de mama

Tras el antecedente de su mamá el querer estar con su hijos todo el tiempo posible, tomó una decisión determinante.

Octubre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Angélica Vale reveló que se realizó una doble mastectomía para no padecer cáncer de mama.

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“Me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”.

Angélica Vale se enteró de sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama y de inmediato tomó una decisión: someterse a una mastectomía preventiva. Y es que la actriz supo que sus probabilidades habían pasado de 23 a 42%.

Fue en una conversación con su mamá, Angélica María, en el podcast ‘Las Angélicas’, donde la actriz explicó cómo decidió someterse a la cirugía y por qué los antecedentes de su familia influyeron.

‘La Vale’ sintió que podía enfermar luego de que su mamá enfrentó por segunda ocasión al cáncer y sabiendo que su abuela había fallecido por la misma causa. A esto se sumó la preocupación y el deseo de acompañar a sus hijos durante muchos años.

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La actriz recordó que todo comenzó cuando una doctora le realizó estudios para evaluar el riesgo.

“Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató.

Al tiempo, agregó que “en ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”.

Ante el complicado panorama, la doctora le planteó a Angélica la mastectomía preventiva para disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

“Angélica, ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”, le dijo la especialista… “‘Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas’. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”, contó sobre el momento en que tomó la decisión.
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Después de la intervención le colocaron implantes mamarios y pudo retomar su vida cotidiana.

“Y ya tenía el segundo susto. Ya el segundo susto ya había salido. Entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y tracapum, me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos. Y sigo viviendo igual, pero sabiendo que no tengo ningún riesgo de que me dé cáncer de mama”, relató.

angélica vale Cáncer De Mama
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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