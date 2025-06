Ángela Aguilar aceptó que evita las groserías por una fuerte lección de Pepe Aguilar: ‘Una responsabilidad’

La cantante, quien se encuentra en plena promoción de su disco “Nadie se va como llegó”, volvió a colocarse como una importante tendencia de búsqueda luego de que se viralizaran unas declaraciones en las que reveló la poderosa razón por la que no dice groserías ni en el escenario ni en su casa.

A decir de Ángela Aguilar, quien causó revuelo luego de que asegurara que viaja con una parrilla eléctrica a todas partes para cocinarle a su esposo Christian Nodal en sus giras, ella es consciente del impacto que sus palabras pueden tener en los niños y jóvenes, y por ello siempre intenta tener un trato amable... ¡sin embargo, no todos le creyeron!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué Ángela Aguilar no dice groserías?

En una entrevista para la CNN que fue difundida este miércoles 04 de junio, Ángela Aguilar reconoció que su papá, Pepe Aguilar, le dejó una importante lección acerca de las malas palabras que ella siempre busca aplicar cuando pisa un escenario o en sus encuentros con la prensa:

“Yo tenía trece años y le dije una grosería. Se me quedó viendo, porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo (...) no le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: '¿qué sentiste?’ y yo toda nerviosa (le pregunté): '¿de qué?’, y me contestó: '¿Te sientes más grande, sientes que me vas a causar algún tipo de reacción? Yo me sé todas las groserías. El que no las diga es una elección. Entonces a ti lo que te falta son sinónimos para saber expresarte’ ”, narró Ángela.

@cnnee Su discográfica asegura que #ÁngelaAguilar siempre evita decir groserías, tanto en sus presentaciones musicales como a través de sus canciones. Todo tiene una explicación familiar, según reveló la cantante a CNN en Español. #cnnenespañol ♬ sonido original - CNN en Español

Esta reprimenda, aseguró la joven, se le quedó bien grabada y, debido a esto, aseguró que ahora ella busca convertirse en un ejemplo ya que es consciente de que su música es escuchada por niños pequeños y por adultos mayores que merecen un trato lleno de respeto:

“Yo veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita”, expresó para la CNN.

Estas declaraciones, por supuesto, desataron una auténtica controversia entre los internautas que no dudaron en recordar cómo inició su relación con Christian Nodal al tiempo que se especuló con la posibilidad de que Ángela le hubiera lanzado una indirecta a Cazzu, reconocida por el explosivo contenido de sus canciones... ¿será?

¿Ángela Aguilar continuará con su cabello largo o ya no?

En otro fragmento de su charla, Ángela Aguilar sorprendió a más de una persona cuando reconoció que, aunque se puso extensiones en el pelo para darle un toque diferente a su nueva etapa musical , no se siente muy cómoda con ellas y por eso en algún momento la veremos con el cabello corto otra vez:

“A mí me encanta el cabello corto. Me fascina y yo lo que quise hacer en este disco fue cambiarle tantito, pero ya me urge quitarme las extensiones”, reconoció la joven.

A decir de Ángela Aguilar, su cabello ha atravesado por diversos cambios sin que los internautas se den cuenta de ello ya que aún está definiendo su identidad:

“Tengo 21 años y sigo viendo qué me gusta y qué no. Lo probé en diferentes colores, he cambiado los cortes. Durante estos últimos cuatro meses, lo he cambiado como cinco veces y nadie se ha dado cuenta”, declaró.