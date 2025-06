Del inicio de su romance a los rumores de divorcio: las polémicas de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han visto envueltos en la polémica desde que hicieron pública su relación en 2024. A continuación, te detallamos algunas de las controversias de las que ha sido blanco la pareja de cantantes.

El inicio de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Uno de los aspectos más controvertidos fue el inicio de su relación poco después de que Nodal terminara con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Posteriormente, la trapera reveló en una entrevista al programa de streaming “PLP” de Luzu, que se enteró del nuevo romance de Nodal con Ángela de la misma forma que todo el mundo: por los medios. De esta manera, contradijo las declaraciones de Ángela, quien había afirmado que no había habido infidelidad y que Cazzu estaba al tanto de la situación.

La polémica boda tras dos meses de noviazgo

La pareja no hizo caso a las críticas sobre la forma en que inició su relación y contrajo matrimonio el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. La boda fue privada y se llevó a cabo bajo las leyes mexicanas.

Declaraciones públicas

Ángela ha defendido su relación en diversas ocasiones. En una entrevista a Quién, expresó: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024 Instagram

Rumores de divorcio

Semanas atrás, han surgido rumores sobre una posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esto se intensificó cuando Ángela eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, incluidas las fotos de su boda con Nodal, y compartió la frase: “De este amor nadie se va como llegó…”, lo que generó especulaciones sobre el estado de su relación. Luego, las volvió a publicar y actualmente se pueden ver en el feed.