Florinda Meza envió mensaje a Ana María Alvarado antes de desmentir demanda a hijos de Chespirito

La periodista Ana María Alvarado, desde Sale el Sol, aseguró que Meza ya “prepararía una superdemanda” contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños por difamación. Pero justo antes de esto, Florinda envió un mensaje por conducto de su comunicado, enfatizando que cualquier información al respecto estaba incorrecta y sacada de contexto.

Florinda descarta los rumores y defiende su imagen

Florinda Meza negó categóricamente haber presentado demanda alguna, aclarando que “no he interpuesto ninguna demanda” y que “la persona que lo dijo está mal informada” Además, acusó que sus entrevistas pasadas están siendo usadas fuera de contexto, y reiteró que su vida, su historia y su imagen pertenecen a ella, no a los medios.

Más tarde, desmintió en video que haya iniciado cualquier demanda legal contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños.“Le mandé decir a la periodista Ana María Alvarado que se equivocaba, que estaba mal informada”, explicó en su video.

¿Por qué reaccionó así?

Su respuesta llega justo después de que se mencionara que cambiaría de abogado y presentaría una demanda “mega” contra la producción de la bioserie, supuestamente por no haberse entrevistado previamente con los productores ni haber sido consultada.

Sin embargo, en su intervención, Florinda no dejó lugar a dudas:

“No, no he interpuesto ninguna demanda contra nadie. No, no he cambiado de abogado. No, no he pedido millones ni he pedido dinero. Todo eso es falso”. Florinda Meza

Aclaró que jamás ha buscado una guerra legal y lamentó que algunos medios estén tomando declaraciones pasadas para fabricar historias.

Sí está molesta con la serie

No obstante, aunque no hay demanda, Florinda Meza ha asegurado que en la serie no se respetó su derecho de réplica. También ha dicho que podría trabajar en su propio documental para presentar su versión, con material propio y tecnología AI, con el fin de devolverle voz a su relato. Sin embargo, dice que NO ha decidido qué va a hacer en el futuro.

La actriz explicó por qué se tomó el tiempo de responder:

“Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí” Florinda Meza

Su mensaje es claro: ella tiene el pleno control de su historia y no permitirá que terceros la distorsionen.

Florinda Meza eligió el tono firme para mandar este mensaje y frenar las especulaciones, además recordó que su nombre y su historia no pueden ser manipulados por terceros.

Porque en esta historia de Chespirito, ella también tiene mucho que decir...