Siguen los problemas de salud al interior de “Ventaneando": Atendieron a conductora en pleno foro

En febrero, “Ventaneando” perdió a uno de sus pilares, Daniel Bisogno, luego de meses con complicaciones de salud; y desafortunadamente otra conductora del programa de Pati Chapoy enfrenta síntomas que debe atender.

Se trata de Linet Puente, quien desde hace varios meses ha dicho que no se ha sentido al 100% de salud, pues se le baja la presión.

“A cada rato hemos tenido que estar llamando la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión”, dijo en un video.

“Este aparatito mide la frecuencia cardíaca. Resulta que tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja mucho la presión”, dijo Linet Puente.

Entre los síntomas de Linet estuvieron náuseas, mareo y dolor de cabeza. En el video compartido por “Ventaneando”, se ve a una persona revisándole la presión.

Linet Puente expresó su interés por un colega, ¡pero no sabía que estaba casado! Instagram

“El día de hoy en el foro @linetpuente tuvo unos ligeros temas con su presión y acudió el equipo médico para checar que todo estuviera bien”, compartieron en las redes sociales del programa.

Linet ha tenido complicaciones: “Hace poco tuve un episodio en donde no pude hablar, nos preocupó. Fui a ver al neurólogo, me indicó estudios de laboratorio y luego un electrocardiograma”.

Ya con el servicio médico en el foro, Rosario Murrieta aprovechó para que la revisaran, como medida de precaución.