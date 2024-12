Ana Brenda Contreras reveló que su esposo le puso una importante condición para seguir en ¿Quién es la Máscara?

Esta temporada de ¿Quién es la Máscara?, le regaló al público incontables momentos emblemáticos y personajes inolvidables. Uno de ellos fue “Ranastacia”, interpretada por Ana Brenda Contreras, quien aunque no logró llegar a la final, sí se convirtió en una de las consentidas, en especial ahora que se sabe todos los sacrificios que la actriz hizo para comprometerse con este proyecto.

Ana Brenda Contreras supo de su embarazo mientras grababa en ¿Quién es la Máscara?

Luego de su triste expulsión como “Ranastacia”, Ana Brenda Contreras compartió algunos de los mejores recuerdos que le dejó esta experiencia tan divertida. Y es que además de lo mucho que disfrutó ponerse este disfraz, todo se hizo aun más especial cuando se enteró de su primer embarazo durante la filmación.

Sin embargo, pese a la felicidad de esta noticia, también experimentó varios temores, un sentimiento que compartía sobre todo con Zacarías Melhem, su esposo, al grado de que incluso le puso una condición para estar tranquilo mientras ella trabajaba.

Ana Brenda Contreras confesó qué pensaba su esposo de “Ranastacia” en "¿Quién es la Máscara?” Instagram

Ana Brenda Contreras expuso la petición que le hizo su esposo para no tener que dejar a ‘Ranastacia’

Durante una reciente entrevista publicada por la cuenta oficial de ¿Quién es la Máscara?, Ana Brenda Contreras compartió cómo fueron las negociaciones con su pareja sentimental para que ambos estuvieran a gusto con todo el compromiso que esta filmación implicaba. Lo anterior, ya que ambos estaban temerosos debido a que tan solo unos meses atrás, experimentaron la pérdida de un bebé, por lo que les resultaba lógico que esta vez quisieran cuidar cada detalle al máximo.

“Ustedes habrán visto una o dos caídas por programa, pero me tiraban 10, nos tirábamos 10 veces. Entonces sí me dijo: ‘por favor ten cuidado’. Y yo le dije que hablaría con todos mis compañeros para decirles que no me tiraran, porque todo el tiempo lo hacían. Ya más adelante, cuando ya se puso más rudo, que nos fuimos llevando más pesado tanto con Omar Chaparro como con ‘Tutupótama’ y ‘Cacahuate enchilado’, que ya andábamos bien llevados, me volvió a decir: ‘ten cuidado, porque ya todo el tiempo te están tirando’”, contó la actriz de “Teresa”.